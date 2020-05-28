Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105177
ALTIN
377.566
DOLAR
6.8053
STERLİN
8.3422
EURO
7.4885

Trump'tan polis tarafından öldürülen Floyd'a yönelik açıklama: 'Çok üzücü bir olay'

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd adlı siyahi vatandaş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok üzücü bir olay" dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, "George Floyd'un ölümü bir suçtur" ifadelerini kullandı.

Trump'tan polis tarafından öldürülen Floyd'a yönelik açıklama: 'Çok üzücü bir olay'

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd adlı siyahi vatandaş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok üzücü bir olay" dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, "George Floyd'un ölümü bir suçtur" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:24
2008 Okunma
Trump'tan polis tarafından öldürülen Floyd'a yönelik açıklama: 'Çok üzücü bir olay'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot gönderilmesi kapsamında Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'de George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesine yönelik soru üzerine Trump, "Bu çok üzücü bir olay. Kapsamlı bir rapor alacağım. Olanlar çok üzücü" şeklinde konuştu.

Soruşturmanın hızlandırılması talebi

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Talebim üzerine FBI ve Adalet Bakanlığı, George Floyd'un Minnesota'daki üzücü ve trajik ölümüne ilişkin soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın hızlandırılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı. Trump, "George'un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Adalet yerini bulacak" dedi.

Pelosi: "George Floyd'un ölümü bir suçtur"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise ABD Kongresinde gazetecilere yaptığı açıklamada, polis tarafından öldürülen George Floyd'un ölümünün suç olduğunu ifade etti. Pelosi, söz konusu olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu bir trajedi, bu bir suç. Kalbinizi parçalayan bir olay. Çok üzücü. Bunun karşılığında adalet olmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından elleri kelepçelenip yere yatırılan 46 yaşındaki George Floyd adlı siyahi vatandaş, nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. ABD polisinin gözaltına almak istediği sırada öldürdüğü "Nefes alamıyorum" diyen silahsız vatandaşın son görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca binlerce kişi sokaklara dökülerek polis şiddetine tepki gösterdi. Ülkede tepki çeken olayın ardından 4 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı duyurulurken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) katılımıyla inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

George Floyd'un bir iş yeri sahibinin sahtecilik şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istendiği, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de Hong Kong Güvenlik Yasası ile ilgili karar kabul edildi
Çin'de Hong Kong Güvenlik Yasası ile ilgili karar kabul edildi
İran'da korona virüsten son 24 saatte 63 kişi öldü
İran'da korona virüsten son 24 saatte 63 kişi öldü
İsveç'te Covid-19 bilançosu artıyor
İsveç'te Covid-19 bilançosu artıyor
MİT tespit etti, Erdoğan uyardı, Tunus'ta BAE destekli kanlı darbe önlendi
MİT tespit etti, Erdoğan uyardı, Tunus'ta BAE destekli kanlı darbe önlendi
''Masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir'
''Masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir'
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim olarak atandı
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim olarak atandı
İngiltere’de Boris’i zora sokan skandallar ardı ardına geliyor! Başdanışmandan sonra milletvekilinin evinde parti
İngiltere’de Boris’i zora sokan skandallar ardı ardına geliyor! Başdanışmandan sonra milletvekilinin evinde parti
Fransız devletinden otomotiv sektörüne 8 milyar Euro destek
Fransız devletinden otomotiv sektörüne 8 milyar Euro destek
Japonya Başbakanı Abe'ye karantina gündemde
Japonya Başbakanı Abe'ye karantina gündemde
Putin: 'Covid-19 salgınında zirve noktasını aştık'
Putin: 'Covid-19 salgınında zirve noktasını aştık'
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı
Macaristan'da hüzünlü bayram
Macaristan'da hüzünlü bayram
Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura evinde ölü bulundu
Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura evinde ölü bulundu
İngiltere'de İlkokullar 1 Haziran'da açılıyor
İngiltere'de İlkokullar 1 Haziran'da açılıyor
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız'
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim