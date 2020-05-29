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Trump'tan 100 bini aşan ölümlere yönelik açıklama: 'Üzücü bir kilometre taşı'

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçmesine yönelik, "Üzücü bir kilometre taşı" yorumunu yaptı.

Trump'tan 100 bini aşan ölümlere yönelik açıklama: 'Üzücü bir kilometre taşı'

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçmesine yönelik, "Üzücü bir kilometre taşı" yorumunu yaptı.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:25
2004 Okunma
Trump'tan 100 bini aşan ölümlere yönelik açıklama: 'Üzücü bir kilometre taşı'

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçmesine yönelik Twitter hesabından açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump ülkede 100 bini aşan korona virüs ölümlerini, "üzücü bir kilometre taşı" olarak değerlendirdi. Trump, "100 bine ulaşan ölümler ile oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık" ifadelerini kullanarak salgında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Ölü sayısı 102 bini geçti

Dünyada en çok ölüm ve vaka sayısına sahip ABD'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle bin 511 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 102 bin 197'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 749 bin 160'a ulaştı.

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 374 bin 672, ölü sayısı 29 bin 553'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 341'ye, vaka sayısı ise 157 bin 818'e ulaştı. ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de ise Covid-19 vaka sayısı 114 bin 306 olarak kayıtlara geçerken, 5 bin 83 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 101 bin 836'ya, ölü sayısı 3 bin 955'e yükseldi.

Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 94 bin 220'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 547'ye yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 73 bin 652 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 322'ye yükseldi. Teksas'ta vaka sayısı 59 bin 121 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 602'ye ulaştı. Michigan'da vaka sayısı 55 bin 604'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 334 olarak açıklandı.
ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 490 bin 256 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi. Ülke genelinde 17 bin 227 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken, şu ana kadar toplam 15 milyon 949 bin 362 Covid-19 testi yapıldığı açıklandı.
Öte yandan ABD'de Covid-19'a bağlı ilk ölüm 1 Mart'ta Washington eyaletinde gerçekleşmişti.

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