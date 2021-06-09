Trump o kararı çok beğendi, Nijerya'yı tebrik etti!

Nijerya, Twittter’ı ‘süresiz olarak’ askıya aldı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, attığı tweet ile 60’lı yılların sonlarında Nijerya’nın Biafra bölgesindeki iç savaşa atıfta bulunarak, ” Bugünkü isyancıların çoğu, Biafra savaşı sırasında meydana gelen yıkım ve can kayıplarının farkında olamayacak kadar genç. 30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız. ” ifadelerini kullanmıştı. Buhari, Biafra savaşı sırasında 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan bir general olarak görev yapmıştı.

Buhari’nin attığı bu tweet, kısa bir süre sonra Twitter hizmet politikalarını ihlal ettiği gerekçesi ile silindi ve devlet başkanının hesabı askıya alındı. Twitter’ın hamlesinden kısa süre sonra ülkenin Enformasyon ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Twitter Nijerya’nın kurumsal varlığını baltalayabilecek faaliyetleri nedeniyle “süresiz olarak” askıya alındı. Ülkede ciddi tepkiye neden olan bu olay, Nijeryalı Twitter kullanıcıların VPN uygulamalarına yönelmesine neden oldu.

Twitter’ın askıya alınmasından kısa bir süre sonra Nijerya Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı, VPN gibi uygulamalar ile yasağı delmeye çalışan herkesin tutuklanacağını açıkladı. Diğer yandan, hükümetin yetkililere bu tür uygulamaları kullanan kullanıcıların tespiti ve tutuklanmasına yönelik bir emir verdiği iddia edildi.

Bu karar sonrası açıklamalarda bulunan Twitter, ” Twitter’ın Nijerya’da engellenmesinden derin endişe duyuyoruz. Ücretsiz ve #OpenInternet’e erişim modern toplumda temel bir insan hakkıdır. Nijerya’da dünyayla iletişim kurmak ve bağlantı kurmak için Twitter’ı kullanan herkesin erişimini yeniden sağlamak için çalışmalara başladık. ” ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter’ı yasaklayan Nijerya’yı tebrik etti

Twitter ile arası hneredeyse hiç düzelmeyen Donald Trump belki de en çok darbeyi alan isimlerin başında geliyor. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin aldığı twitter kararı sonrasında ABD’nin 45. Başkanı Trump, Twitter’ı yasaklayan Nijerya’yı tebrik etti.