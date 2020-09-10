Trump'ın ses kayıtları olay yarattı: 'Halkı paniğe sürüklememek için Covid-19'u önemsiz gösteriyorum'

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs'ün ne kadar ölümcül olduğunu, hava yoluyla bulaştığını ve gripten daha tehlikeli olduğunu henüz şubat ayından bildiği ve bunları bir gazeteciye anlattığı ortaya çıktı.

7 Şubat'ta yapılan söyleşiler Trump'ın Koronavirüs ile ilgili olarak, "Sadece nefes alıyorsun ve işte böyle bulaşıyor" derken devamında, "Bu yüzden çok karmaşık bir virüs. Aynı zamanda ağır griplerden bile daha ölümcül" diye konuştuğu duyuluyor. Trump aynı söyleşide Koronavirüs için "Bu ölümcül bir şey" ifadelerini kullanıyor.

Trump bu söyleşilerden üç gün sonra Fox News'a konuk olup, "Çok iyi bir noktadayız. 11 vakamız var. Çoğu hızlıca iyileşiyor. Bence hepsi iyileşecek" demişti. Trump birkaç hafta sonra da virüsün kontrol altında olduğunu iddia etti. Trump, şubat ayının sonunda da Koronavirüs'ü grip ile kıyaslamış ve Covid-19 pandemisini Demokratların "yeni düzmecesi" olarak nitelendirmişti.

Woodward'ın paylaştığı 19 Mart tarihli söyleşide de Trump, bazı "baş döndürücü" veriler gördüğünü ve virüsün gençleri de öldürdüğünü belirtiyor. Trump'ın aynı söyleşide, "Hep bu durumu önemsizmiş gibi göstermek istedim. Hâlâ önemsiz göstermeyi seviyorum çünkü panik yaratmak istemiyorum" dediği duyuluyor.

Beyaz Saray Basın Danışmanı Kayleigh McEnany, dün yaptığı basın açıklamasında ABD Başkanı'nın kendi ifadelerine rağmen Trump'ın salgını hiç önemsiz göstermeye çalışmadığını iddia etti.

Trump, söyleşilerin yayınlanmasından sonra yaptığı açıklamalarda Woodward'a söyledikleriyle halka anlattıklarının farklı olmasının gerekçesinin insanları korkutmak istememesi olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada birçok kişi ABD Başkanı'nın henüz şubat ayında virüsle ilgili bu kadar çok bilgiye sahip olmasına rağmen neden gerekli önlemleri almadığını sorguladı.

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülke olan ABD'de şu ana kadar 6 milyon 549 bin 475 vaka tespit edildi ve yaklaşık 200 bin kişi Covid-19 kaynaklı sebeplerden hayatını kaybetti.

Erdoğan hakkında da yorum yapmış

Woodward, kitap için Trump ile yaptığı mülakatlardan birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasının ne kadar iyi olduğunu da sordu. Trump yanıt olarak, "Komiktir, onlara ne kadar sert ve kaba davranırsam o kadar iyi geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.