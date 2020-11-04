Trump "Biz kazandık" dedi; Twitter paylaşımı engelledi

ABD seçimlerinde sonuçlar hala netleşmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme üç eyalete kadar düştü. İki aday geçtiğimiz dakikalarda seçmenlerine seslendi.

Biden seçimin sonuçlarının yarın netleşebileceği bilgisini paylaşırken ABD Başkanı Trump, kişisel Twitter hesabı üzerinden "Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Seçimin çalınmasına izin vermeyiz" açıklamasında bulundu. Twitter, Trump'ın bu açıklaması sonrası hemen harekete geçti.

Twitter, söz konusu paylaşıma 10 dakika içerisinde,"Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi ekledi.



Twitter daha önce de Trump'ın seçimlere ilişkin yaptığı birçok paylaşımda, "yanlış bilgi" yaydığı gerekçesiyle uyarı etiketi koymuştu.

"SOKAKLARDA ŞİDDET YAŞANABİLİR"

ABD'de seçimin kaderini belirleyen salıncak eyaletlerden Wisconsin'de konuşan Trump, Pensilvanya eyaletinde seçim gününden üç gün sonra teslim edilen oy pusulalarının sayılması işleminin tahrifata yol açabileceğini iddia etti.

"Kötü şeyler olacak ve bu kötü şeyler başka tür şeylerin olmasına neden olacak." diyen Trump, daha sonra Twitter üzerinden, yüksek mahkemenin sayım işlemini eyaletlerin tercihine bırakması kararı hakkında "Sokaklarda şiddet olayları yaşanmasına neden olabilir" dedi.

TWITTER'DAN TRUMP'IN MESAJINA İŞARET

Twitter bu mesajı "yanlış yönlendirme yapabilecek içerik" şeklinde işaretledi.

OY SAYIMI UZAYABİLİR

ABD'de oyların sayımının sandıklar kapandıktan günler hatta haftalar içerisinde tamamlanması olağandışı bir uygulama olarak kabul edilmiyor.

Bu seçimlerde posta yoluyla kullanılan oy sayısındaki rekor artış ve koronavirüs salgını göz önünde bulundurulduğunda sayımın uzaması olası gözüküyor.

"TRUMP, SEÇİM AKŞAMI BAŞKAN İLAN EDİLEMEYECEK"

Biden'ın seçim ofisi yöneticisi Jennifer O'Malley Dillon, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçim akşamı Donald Trump'ın başkan ilan edilebileceği bir senaryo bulunmuyor." dedi.

Pittsburgh'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, "Dürüst ve barışçıl bir seçim olmasını, katılımın yüksek olmasını diliyorum." dedi.

İki taraf da gerekmesi durumunda bölgeye sevketmek üzere avukat ordusunu hazır tutuyor.