Trump: Biden seçilirse Çin ülkemizi işgal eder

New Jersey eyaletindeki Bedminster'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, İran ve Çin'in ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı iddialarına ilişkin, "Bence, ben Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim çünkü kimse Rusya'ya karşı benim kadar sert olmamıştı." ifadesini kullandı.

"UYKUCU BİDEN KAZANSA, ÇİN ÜLKEMİZE SAHİP OLURDU"

Trump, göreve geldiği günden bu yana Rusya ve Çin'e karşı birçok adım atıldığına işaret ederek, "Çin de Trump'ın, Uykucu Joe Biden'a karşı kaybettiği bir seçim görünce çok sevinir. Biden başkan seçilseydi, Çin bizim ülkemize sahip olurdu." ifadesini kullandı.

İRAN'I DA BOŞ GEÇMEDİ

İran'ın da kendisini başkan olarak görmek istemediğini vurgulayan Trump "Tekrar başkan seçilirsem, İran ve Kuzey Kore ile hızlı anlaşmalar yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, söz konusu 3 ülkenin seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiaları ile de yakından ilgileneceklerinin altını çizdi.

BIDEN'I DİNSİZLİKLE İTHAM ETMİŞTİ

Trump, Cleveland’da havaalanında yaptığı konuşmada Joe Biden’a yüklendi; Biden’ın Tanrı’ya ve dine karşı olduğunu söyledi.

Trump Biden hakkında ‘‘Silahlarınızı almak istiyor, Anayasa’nın ikinci ek maddesini kaldırmak istiyor. Dini yok, hiçbir şeyi yok. İncil’i ve Tanrı’yı incitecek. O Tanrı’ya karışı, o silahlara karşı’’ diye konuştu.

ABD’de Anayasa’nın ikinci ek maddesi ile Amerikalılar’a silahlanma hakkı güvence altına alınıyor.

Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Joe Biden, ABD tarihinin ilk Katolik Başkan Yardımcısıydı.

Biden’ın sözcülerinden Andrew Bates ise Biden’in Katolik inancının 1972 yılında geçirdikleri bir araba kazasında ilk eşinin ve kızının ölümünün ardından hayatta kalmasını sağladığını belirtti ve Trump’un sözlerinin partisinin dini muhafazakar kesimini çekmek için yapılmış ikiyüzlü bir tanımlama olduğunu belirtti. Bates, ‘İnancı Biden’ın varlığının temelidir’’ açıklamasında bulundu.

Trump seçimler için hassas olan eyaletlerden Ohio’da yapılan son dört ankette Biden’ın hemen gerisinde yer alıyor.