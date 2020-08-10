banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Lise yerleştirme (LGS) sonuçları açıklandı! Sorgu ekranı için tıklayın
Lise yerleştirme (LGS) sonuçları açıklandı! Sorgu ekranı için tıklayın
Macron: Lübnan'ın geleceği tehlikede
Macron: Lübnan'ın geleceği tehlikede
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Bor şimdi de havamızı temizleyecek! BORTAM geliyor...
Bor şimdi de havamızı temizleyecek! BORTAM geliyor...

Trump: Biden seçilirse Çin ülkemizi işgal eder

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, Çin ve İran'ın kendisini yeniden başkan olaram görmek istemediğini söyledi.

Dünya 10.08.2020, 12:29
2011
Trump: Biden seçilirse Çin ülkemizi işgal eder

New Jersey eyaletindeki Bedminster'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, İran ve Çin'in ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı iddialarına ilişkin, "Bence, ben Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim çünkü kimse Rusya'ya karşı benim kadar sert olmamıştı." ifadesini kullandı.

"UYKUCU BİDEN KAZANSA, ÇİN ÜLKEMİZE SAHİP OLURDU"

Trump, göreve geldiği günden bu yana Rusya ve Çin'e karşı birçok adım atıldığına işaret ederek, "Çin de Trump'ın, Uykucu Joe Biden'a karşı kaybettiği bir seçim görünce çok sevinir. Biden başkan seçilseydi, Çin bizim ülkemize sahip olurdu." ifadesini kullandı.

İRAN'I DA BOŞ GEÇMEDİ

İran'ın da kendisini başkan olarak görmek istemediğini vurgulayan Trump "Tekrar başkan seçilirsem, İran ve Kuzey Kore ile hızlı anlaşmalar yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, söz konusu 3 ülkenin seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiaları ile de yakından ilgileneceklerinin altını çizdi.

BIDEN'I DİNSİZLİKLE İTHAM ETMİŞTİ

Trump, Cleveland’da havaalanında yaptığı konuşmada Joe Biden’a yüklendi; Biden’ın Tanrı’ya ve dine karşı olduğunu söyledi.

Trump Biden hakkında ‘‘Silahlarınızı almak istiyor, Anayasa’nın ikinci ek maddesini kaldırmak istiyor. Dini yok, hiçbir şeyi yok. İncil’i ve Tanrı’yı incitecek. O Tanrı’ya karışı, o silahlara karşı’’ diye konuştu.

ABD’de Anayasa’nın ikinci ek maddesi ile Amerikalılar’a silahlanma hakkı güvence altına alınıyor.

Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Joe Biden, ABD tarihinin ilk Katolik Başkan Yardımcısıydı.

Biden’ın sözcülerinden Andrew Bates ise Biden’in Katolik inancının 1972 yılında geçirdikleri bir araba kazasında ilk eşinin ve kızının ölümünün ardından hayatta kalmasını sağladığını belirtti ve Trump’un sözlerinin partisinin dini muhafazakar kesimini çekmek için yapılmış ikiyüzlü bir tanımlama olduğunu belirtti. Bates, ‘İnancı Biden’ın varlığının temelidir’’ açıklamasında bulundu.

Trump seçimler için hassas olan eyaletlerden Ohio’da yapılan son dört ankette Biden’ın hemen gerisinde yer alıyor.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
İmsak 04:23
Güneş 06:02
Öğle 13:14
İkindi 17:06
Akşam 20:17
Yatsı 21:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25