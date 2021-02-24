banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
67 mahkum hayatını kaybetti!
67 mahkum hayatını kaybetti!
banner448

Trump başkanlığı boyunca servetine 1.6 milyar dolar kattı

Çok sayıda bankaya borç takan ABD eski Başkanı Trump başkanlığı sırasında servetine 1.6 milyar dolar daha kattı. Ancak yine de eskisinden daha az zengin olarak görevi bıraktı...

Dünya 24.02.2021, 13:30 24.02.2021, 13:55
2002
Trump başkanlığı boyunca servetine 1.6 milyar dolar kattı

- Donald Trump, ABD başkanı olarak görev yaptığı tek dönem boyunca en az 1,6 milyar dolar kazandı.

- Mali açıklamalara göre 1,79 milyar dolar kazanabilirdi.

- Gelirinin çoğu Mar-a-Lago'dan, DC'deki otelinden ve Amerikan golf sahalarından geldi.

ABD merkezli Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) örgütünün raporuna göre, Donald Trump ABD Başkanı olarak geçirdiği dört yıl boyunca 1,6 milyar dolar kazandı. The Independent gazetesine göre, Trump’ın mali açıklamalarını gözden geçiren CREW, Trump’ın bazı alanlarda onarım ve restorasyon çalışmaları için resmi maaşını bağışlasa da, bunun başkanlığı sırasında elde ettiği karın sadece bir kısmı olduğunu öne sürdü.

Dört yıllık görev süresi boyunca, Trump, Mar-a-Lago tatil beldesinden, ülkenin başkentindeki otelinden ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki golf sahalarından üçünden gelen 620 milyon dolar ile 1.6 ile 1.79 milyar dolar arasında bir gelir elde ettiğini bildirdi.

Örgütün raporunda, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında konaklama ve otelcilik sektörüne ilişkin gelirlerde önemli düşüş yaşanmasına rağmen, Trump’ın emlak, golf kulüpleri ve otelleri içeren iş faaliyetlerinden en az 1.6 milyar dolar kazandığı ifade edildi.

Söz konusu karın büyük bir kısmı, Trump'ın başkanlığı sırasında sık sık gittiği Maralago Resort, Washington’daki Trump International Hotel, Florida Doral’daki golf sahası, Bedminster’deki golf sahaları ve Virginia’daki Ulusal Golf Kulübü gibi en ünlü gayrimenkullerinden geldi. Bu tatil köyleri ve stadyumlar dört yılda 620 milyon dolardan fazla gelir elde etti. CREW, Trump’ın bu karının çoğunun başkanın sevgisini kazanmak isteyen insanlardan geldiğini de iddia etti.

Trump’ın Alman Deutsche Bak başta olmak üzere çok sayıda finans kurumuna yüksek miktarda borcu olduğu ve bunları ödemediği biliniyor.

#amerika #abd #trump
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19