Trump başkanlığı boyunca servetine 1.6 milyar dolar kattı

- Donald Trump, ABD başkanı olarak görev yaptığı tek dönem boyunca en az 1,6 milyar dolar kazandı.

- Mali açıklamalara göre 1,79 milyar dolar kazanabilirdi.

- Gelirinin çoğu Mar-a-Lago'dan, DC'deki otelinden ve Amerikan golf sahalarından geldi.

ABD merkezli Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) örgütünün raporuna göre, Donald Trump ABD Başkanı olarak geçirdiği dört yıl boyunca 1,6 milyar dolar kazandı. The Independent gazetesine göre, Trump’ın mali açıklamalarını gözden geçiren CREW, Trump’ın bazı alanlarda onarım ve restorasyon çalışmaları için resmi maaşını bağışlasa da, bunun başkanlığı sırasında elde ettiği karın sadece bir kısmı olduğunu öne sürdü.

Dört yıllık görev süresi boyunca, Trump, Mar-a-Lago tatil beldesinden, ülkenin başkentindeki otelinden ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki golf sahalarından üçünden gelen 620 milyon dolar ile 1.6 ile 1.79 milyar dolar arasında bir gelir elde ettiğini bildirdi.

Örgütün raporunda, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında konaklama ve otelcilik sektörüne ilişkin gelirlerde önemli düşüş yaşanmasına rağmen, Trump’ın emlak, golf kulüpleri ve otelleri içeren iş faaliyetlerinden en az 1.6 milyar dolar kazandığı ifade edildi.

Söz konusu karın büyük bir kısmı, Trump'ın başkanlığı sırasında sık sık gittiği Maralago Resort, Washington’daki Trump International Hotel, Florida Doral’daki golf sahası, Bedminster’deki golf sahaları ve Virginia’daki Ulusal Golf Kulübü gibi en ünlü gayrimenkullerinden geldi. Bu tatil köyleri ve stadyumlar dört yılda 620 milyon dolardan fazla gelir elde etti. CREW, Trump’ın bu karının çoğunun başkanın sevgisini kazanmak isteyen insanlardan geldiğini de iddia etti.

Trump’ın Alman Deutsche Bak başta olmak üzere çok sayıda finans kurumuna yüksek miktarda borcu olduğu ve bunları ödemediği biliniyor.