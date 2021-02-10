banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında son durum!
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda
Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda
Çökertilen jigolo çetesi günlük 1 milyon lira ciro yapmış...
Çökertilen jigolo çetesi günlük 1 milyon lira ciro yapmış...

Trump'a kendi partisinden darbe: Azil davasında 'yargılansın' kararı çıktı

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan kanlı Kongre baskını sonrasında azil davasıyla karşı karşıya kalan eski başkan Donald Trump'a bir şok da kendi partisinden geldi. Cumhuriyetçi senatörlerden 6'sı fire vererek Trump'ın yargılanması yönünde oy kullandı. Öte yandan ABD Başkanı Biden yönetiminin eski Başkan Donald Trump tarafından atanan 56 savcının istifasını istemeye hazırlandığı belirtildi.

Dünya 10.02.2021, 16:15
3
Trump'a kendi partisinden darbe: Azil davasında 'yargılansın' kararı çıktı

ABD Senatosu, eski Başkan Donald Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olup olmadığına ilişkin oylamada, yargılamanın anayasal olduğu sonucuna ulaştı.

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Trump'ın azil yargılamasının yapıldığı Senato Genel Kurulu, ilk gün oturumlarını, görevi sona ermiş bir başkanın yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin oylama ile tamamladı.

Oylamada 44 Cumhuriyetçi senatör Trump'ı yargılamanın anayasal olmadığı yönünde oy kullanırken, 56 senatör ise yargılamayı anayasal buldu. 50 Demokrat senatörün yanı sıra 6 Cumhuriyetçi senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti.

Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek nihai oylama için bir "turnusol kağıdı" olarak görülen oylamanın sonucu, Trump'ın Kongre baskınında halkı isyana teşvik suçlamasından aklanacağına işaret ediyor.

Amerikan medyası, Trump'ın suçlu bulunabilmesi için gereken 67 oya ulaşılmasının mevcut Senato aritmetiğinde pek mümkün olmadığı yorumlarını öne çıkardı.

Oylamanın ardından oturumlarına ara veren Senato Genel Kurulu, yerel saatle çarşamba öğlen yeniden bir araya gelecek.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Trump, ABD tarihinde hem azil istemiyle 2. kez yargılanan ilk başkan, hem de görevi sona erdikten sonra azil istemiyle yargılanan tek başkan olarak kayıtlara geçmişti.

TRUMP'IN AVUKATLARI KARŞI ÇIKTI

Donald Trump'ın avukatları azil istemiyle yargılanma sürecine karşı çıktı. Trump'ın normal bir vatandaş olduğunu dile getiren avukatlar bu nedenle azil sürecine tabi tutulmaması gerektiğini savundu. Avukatlar azil sürecinin siyasi olduğunu savunarak Trump'ın artık görevde olmaması sebebiyle anayasa aykırı olduğunu da ileri sürdü. Trump'ın avukatı David Schoen "Demokratların anayasayı gerekçe göstererek ulaşmak istediği, Donald Trump'ın yeniden siyasi bir makama aday olmasını engellemektir ancak bu anayasaya hakaret" diye konuştu. Schoen azil sürecini "doyumsuz hırs" diye tanımladı.

Trump'ın avukatı Bruce Castor

SUNUM KAVGASI

Trump'ın avukatlarından Bruce Castor'un 45 dakikalık konuşması ise Demokratlar tarafından "birbiriyle bağlantısı olmayan, dağınık" bir konuşma olarak nitelendirildi. Trump hakkındaki azil sürecinin anayasal olmadığı yönünde oy kullanan Cumhuriyetçi senatörler Kevin Cramer ve John Coryn de Demokratların sunumunun daha iyi olduğunu teslim etti. Demokratlar ise Trump'ın avukatlarının dile getirdiği tezlere karşı çıkarak, Temsilciler Meclisi'nin azil sürecini Trump resmi olarak görevinden ayrılmadan bir hafta önce, 13 Ocak'ta açtığını hatırlattı. Demokratlar senatodaki oylama öncesindeki sunumlarında ayrıca Kongre baskını sırasında çekilen trajik görüntülerin yer aldığı videolara da yer verdi. Öte yandan, Senato'nun oylamasının ardından Çarşamba günü Trump hakkındaki suçlamalara dair tartışmaların başlaması bekleniyor. Bu tartışmaların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

ABD BAŞKANI BIDEN, TRUMP’IN ATADIĞI SAVCILARI GÖREVDEN ALIYOR

ABD Başkanı Biden yönetiminin eski Başkan Donald Trump tarafından atanan 56 savcının istifasını istemeye hazırlandığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin eski Başkan Donald Trump tarafından atanan 56 savcının istifasını istemeye hazırlandığı açıklandı. ABD medyasında çıkan haberlere göre, hassas siyasi dosyalar üzerinde çalışan iki savcının ise bu karardan muaf tutulması bekleniyor. Amerikan medyası, Adalet Bakanlığı’ndan adını vermediği bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, istifa taleplerinin savcılara bugünden itibaren iletilmesi bekleniyor. Ancak savcıların görevden ayrılmaları sürecinin haftalarca sürebileceği tahmin ediliyor.

Başkan Joe Biden ve oğlu Hunter Biden

DELAWARE SAVCISINA DOKUNMAYACAK

Biden yönetiminin bu kapsamda Delaware eyaleti savcısı David Weiss’tan görevde kalmasını isteyeceği belirtiliyor. Savcı Weiss, Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ilişkin vergi soruşturması dosyasıyla ilgileniyor. Adalet Bakanlığı yetkilisine göre, Connecticut savcısı John Durham’dan görevden ayrılması istenecek; ancak savcının eski Başkan Trump’ın Rusya ile ilişkilerine ilişkin soruşturmanın kaynağını araştırmak üzere atandığı özel yetkili savcılık görevine devam edeceği belirtiliyor.

KONGRE BASKINI DAVALARINA ÖZEL SAVCI

Adalet Bakanlığı’ndan bir başka yetkiliye göre, Biden yönetiminin özel olarak başkent Washington’daki savcı vekili Michael Sherwin’i de yalnızca 6 Ocak’ta Trump yanlılarının işgal ettiği ABD Kongresi saldırısıyla ilgili davalarla ilgilenmek üzere bağımsız bir göreve getirmesi bekleniyor.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16