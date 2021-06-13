Toprak ağası Bill Gates'in o kadar araziyi neden satın aldığı ortaya çıktı!

Microsoft kurucusu Bill Gates ve eski eşi Melanda Gates, on yıldan kısa bir süre içinde ABD'nin yaklaşık 18 eyaletinde 109 bin hektarlık arazi satın aldı.

The Land Report ve NBC News'in haberine göre, Bill Gates'in tarlalarında dünyanın en büyük fast-food restoran zincirlerinden birinin patatesleri de yetişiyor.

Fast food devi tarafından kullanılan patatesler, Washington eyaletinde uzaydan görülebilecek kadar geniş alanlara sahip (5.700 hektarlık) çiftliklerden geliyor.

​Söz konusu yayınlanan raporlarda arazilerin satın alınış şekli ve kullanım amacına dair de bazı detaylara yer verildi.

Buna göre çift, '100 Circles Farm' olarak adlandırdıkları mülkü, 2018'de 171 milyon dolara satın aldı.

Alımlar ise Bill Gates'in yatırım şirketi Cascade Investments ile bağlantılı bir dizi paravan şirket aracılığıyla gerçekleşti.

Cascade Sözcüsü Charles V. Zehren ise arazilerin 2020'den beri yürütülen tarımsal sürdürülebilirlik programının parçası olduğunu kaydetti.

Mart ayında sosyal medya platformu Reddit'in soru cevap etkinliğine katılan Gates ise kendisine tarım arazisi alımları sorulduğunda, bunları doğrulamış ancak arazilerin iklim değişikliği bilincini ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek için kullanılmadığını itiraf etmişti.

​Öte yandan, Gates'in arazilerine komşu toprakların sahibi olan bazı çiftçilere göre, bölgede endüstriyel tarımın çevre üzerindeki etkilerinin engellenmesi konusunda pek bir şey yapılmadı.

Georgia'da bir çiftçi olan John S. Quarterman, NBC News'e yaptığı açıklamada, Gates'in yeni tarım tekniklerine yatırım yapmasını umduğunu belirterek, "Kesinlikle diğer çiftçilerin yaptıklarından farklı bir şey yapmadı" dedi.

Gateses'e bağlı tarım arazilerinde yetiştirilen diğer ürünler arasında soya fasulyesi, mısır, pamuk, soğan, havuç ve pirinç de bulunuyor.

Gates ve eşi Melinda French Gates, 27 yıllık evliliğin ardından boşandıklarını açıkladıktan sonra arazi mülkiyeti yakından incelemeye alındı.

Gates, Bloomberg tahminlerine göre 144 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi.

French Gates'in boşandıktan sonra dünyanın en zengin kadınlarından biri olması bekleniyor.

TMZ, çiftin evlilik öncesi anlaşmaları olmadığı için mülklerini mahkeme dışında bir "ayrılık sözleşmesi" ile böleceklerini bildiren ilk kişi oldu .