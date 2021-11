Tokyo'da 'Cadılar Bayramı' dehşeti: Joker kostümüyle trendeki yolcuları bıçakladı!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Joker kostümü giymiş 24 yaşındaki bir kişi, bir trendeki yolculara saldırdı. Çok sayıda kişinin Cadılar Bayramı eğlencesi için kent merkezine gittiği sırada düzenlenen saldırıda, Joker kostümlü saldırganın yaklaşık 10 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtildi. Görgü tanıkları, saldırganın trene bir sıvı döküp yangın çıkardığını da anlattı.

Saldırıda 60 yaşındaki bir erkeğin ağır yaralandığı ve durumunun kritik olduğu belirtilirken, saldırgan yakalandı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çok sayıda kişinin yangın çıkan trenin içinde bir alev topundan kaçmaya ve bazı vagonlardaki yolcuların pencerelerden platforma çıkmaya çalıştığı görülüyor.

