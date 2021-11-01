Tokyo'da 'Cadılar Bayramı' dehşeti: Joker kostümüyle trendeki yolcuları bıçakladı!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Joker kostümü giymiş 24 yaşındaki bir kişi, bir trendeki yolculara saldırdı. Çok sayıda kişinin Cadılar Bayramı eğlencesi için kent merkezine gittiği sırada düzenlenen saldırıda, Joker kostümlü saldırganın yaklaşık 10 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtildi. Görgü tanıkları, saldırganın trene bir sıvı döküp yangın çıkardığını da anlattı.

Saldırıda 60 yaşındaki bir erkeğin ağır yaralandığı ve durumunun kritik olduğu belirtilirken, saldırgan yakalandı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çok sayıda kişinin yangın çıkan trenin içinde bir alev topundan kaçmaya ve bazı vagonlardaki yolcuların pencerelerden platforma çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Yomiuri gazetesine konuşan bir görgü tanığı, yaşananların başta bir Cadılar Bayramı gösterisi olduğunu zannettiğini söyleyip, "Sonra bir adamın uzun bir bıçağı sallayarak bu tarafa doğru yürüdüğünü gördüm" dedi.

Saldırı, dünyanın en kalabalık tren istasyonu olan Shinjuku doğru gitmekte olan bir trende meydana geldi.

İFADESİ ŞAŞIRTTI

1'i ağır olmak üzere 17 kişiyi bıçakla yaralayıp vagonu çakmak gazı ile ateşe veren 24 yaşındaki saldırganın adının Kyota Hattori olduğu öğrenildi. Olayın ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mor takım elbise ve yeşil gömlek giydiği görülen Hattori'nin polisteki ifadesinde, Batman serisinin kötü karakteri Joker'e hayranlığını dile getirdiği ve Joker'den etkilendiğini itiraf ettiği bildirildi. Zanlının ayrıca ölüm cezası almak için insanları öldürmek istediğini söylediği ve geçtiğimiz Ağustos ayında da başka bir tren hattında yaşanan bıçaklı saldırıdan etkilendiği öğrenildi.