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TikTok yine can aldı: Video çekerken tren çarpan genç yaşamını yitirdi
18 yaşındaki Pakistanlı fenomen Hamza Naveed TikTok videosu çekimi sırasında tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Dünya 27.01.2021, 10:23 27.01.2021, 10:39
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Sosyal medya düşkünlüğü nedeniyle meydana gelen kaza haberlerine bir yenisi daha eklendi. Pakistan’ın Rawalpindi şehrinde TikTok uygulaması için video çeken Hamza Naveed isimli 17 yaşındaki genç fenomene tren çarptı.
Trenin Naveed’e çarpma anları ise videoyu kaydeden arkadaşı Raja Rafaqat Zaman’ın cep telefonuna yansıdı. Kaza sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri, Naveed’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Naveed’in cenazesi Rawalpindi’daki kabristanlığa defnedildi.
TRIGGER WARNING. GRAPHIC CONTENT.— Shan Nayak (@Shanifestations) January 22, 2021
Allegedly: A young man has died while making a Slow-Mo TikTok video.
Avoid it. pic.twitter.com/PIvNpWs6xn