TikTok yine can aldı: Video çekerken tren çarpan genç yaşamını yitirdi

Sosyal medya düşkünlüğü nedeniyle meydana gelen kaza haberlerine bir yenisi daha eklendi. Pakistan’ın Rawalpindi şehrinde TikTok uygulaması için video çeken Hamza Naveed isimli 17 yaşındaki genç fenomene tren çarptı.

Trenin Naveed’e çarpma anları ise videoyu kaydeden arkadaşı Raja Rafaqat Zaman’ın cep telefonuna yansıdı. Kaza sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri, Naveed’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Naveed’in cenazesi Rawalpindi’daki kabristanlığa defnedildi.

TRIGGER WARNING. GRAPHIC CONTENT.



Allegedly: A young man has died while making a Slow-Mo TikTok video.



