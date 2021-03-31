ABD'de yaşayan Asyalılar tedirgin

Dünyada ırkçılık artarken, ABD'de nefretin hedefi, Asya kökenli Amerikalılara ve Pasifik Adalılara yöneldi.

Twitter’daki dünya gündeminde Asyalılara karşı nefret yeniden TT oldu.

Evlerinden, yurtlarından göç ederek ABD’ye yerleşen Asya kökenli Amerikalılar travmaya sürükleniyor.

Yapılan son ırkçı saldırılar nedeniyle Asyalı Amerikalılar sürekli tetikte ve hayal kırıklığı içinde yaşıyor. Asyalı Amerikalıların akıllarında “Sıradaki kurban ben miyim?” sorusu var.

Tetikte ve korku içerisinde bekleyiş. New Yorker, ABD'de Asyalılara yönelik artan şiddet olaylarını etkileyici bir şekilde kapağına taşımış.

COVID-19 pandemisiyle arttı

Asyalı Amerikalılara yönelik düşmanlıktaki bu artış, COVID-19 salgınının başlamasıyla aynı zamana denk geliyor.

Mart ve aralık 2020 arasında, ırkçı nefrete yönelik 2 bin 808 şikayet bildirildi.

Olayların yüzde 8,7'sinin fiziksel saldırı içerdiğini ve yüzde sözlü tacizi içerdiği kaydedildi.

Çalışma ayrıca, 2019’da 3 olan kayıtlı vakaların 28’e yükseldiği New York City’nin Asya karşıtı nefret suçları için sıcak bir nokta olarak öne çıktığını gösteriyor.

Nefret ateşini Donald Trump yaktı

Ayrımcılığın fitili ateşleyen Eski ABD Başkanı Donald Trump oldu.

COVID-19 ABD'de yayılırken, Trump yeni tip koronavirüse açıkça "Çin Virüsü" olarak atıfta bulundu.

İsimlerin ırkçı olmadığı konusunda ısrar etti, bunun yerine sadece salgının coğrafi kökenine atıfta bulunduğunu söyledi.