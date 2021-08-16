Taliban'ın, yerel halktan korkunç talebi: '15 yaşından büyük bekar kızlarınızı askerlerimize hediye edin!'

Batı medyası geçtiğimiz günlerde Taliban savaşçılarının kapı kapı dolaşıp genç kızlarla evli olmayan kadınları toplayarak seks köleliğine zorladığı iddialarına yer vermişti.

Gazeteci ve yazar Dilek Zaptoğlu, Taliban'ın ülkeyi işgal etmesinin ardından iddiaların Alman medyası tarafından teyit edildiğini aktardı.

Zaptoğlu paylaşımında "Alman medyasının teyit ettiği bir bilgi var arkadaşlar: Taliban, Herat’ta evli olmayan bütün 15 yaşından büyük kızların kendilerine verilmesini istemiş" ifadelerini kullandı.