Taliban’ın yeni hedefi Afgan savaş pilotları, en az 7 savaş pilotu hava üssü dışında suikaste uğradı

SIGAR'ın son raporunda, Taliban’ın son aylarda en az 7 Afgan pilotu, hava üssü dışında infaz ettiği bildirildi.

Raporda, pilot ve teknik bakım hizmetlerindeki eksikler yüzünden Afganistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ve helikopterlerin ise düşük kapasiteyle çalıştığı bildirildi.

Taliban, ABD’de eğitim görmüş Afgan pilotların özellikle “hedef seçilerek, ortadan kaldırılacakları” tahdidinde bulunmuştu.

ABD ordusu, Afganistan’dan çekilme operasyonlarını sürdürürken, Afgan pilotlarına yönelik saldırıların ve savaş uçaklarının kapasitesinin düşmesi Washington yönetimi için önemli bir baş ağrısı olarak ortaya çıkıyor.

Afgan savaş uçakları ve helikopterleri tam kapasite görev yapamıyor

SIGAR raporuna göre, Afganistan Hava Kuvvetleri’nin UH-60 Black Hawk savaş helikopterleri nisan ve mayıs aylarında yarı kapasiteyle hizmet verirken, bu oran haziran ayında yüzde 39’a düştü.

Raporda, Afgan savaş uçaklarının tamamının ise önerilen planlanmış bakım aralıklarının sadece yüzde 25 üzerinde uçtuğu bildirildi.

Yakın hava desteği, istihbarat, gözetleme, keşif uçuşları ve hava ikmali için artan talepler nedeniyle Afgan ordusunun, ABD’nin hava desteğinden büyük ölçüde yoksun olması nedeniyle tüm uçak filosuna fazla yüklenildiği yorumu yapılan raporda, aynı zamanda, Afganistan'daki güvenlik sorunu yaşayan pilotlara artan operasyonlarla birlikte normalden fazla görev verildiği belirtildi.

Doha anlaşması sonrası saldırılar arttı

SIGAR tarafından hazırlanan rapora göre, Taliban’ın Afganistan'daki saldırılarının sayısı, ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de imzalanan Doha anlaşması öncesi üç ayda 6 bin 700 iken, sonrasında Eylül-Kasım 2020 döneminde 13 bin 242’ye yükseldi.

Afganistan'daki ABD-NATO ortak kuvvetinden alınan verilere atıfta bulunulan raporda, 2020 yılının ocak-mart döneminde 510 sivilin öldüğü ve 799 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sonraki dönemlerde sayıların giderek yükseldiğine dikkat çekilen raporda, 2020'nin üçüncü çeyreğindeki can kaybı sayısının 1058 ve yaralı sayısının 1959 ile en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Bu yıl nisan ve mayıs ayındaki verilere göre, 705 sivilin öldüğünün ve 1330 kişinin yaralandığının aktarıldığı SIGAR raporunda, ABD-Taliban anlaşması gereği şiddeti azaltmak için ABD'li yetkililerin Taliban'a defalarca çağrıda bulunmasına rağmen, Taliban'ın şiddeti azaltmadığı vurgulandı.

Kaynak: euronews