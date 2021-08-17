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Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

Taliban yetkilisi, kadın sunucunun sorularını yanıtladı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın medya ekibinden Mevlevi Abdulhak Hamid, yerel televizyon kanalında kadın spikere röportaj verdi.

Dünya 17.08.2021, 15:22
Taliban yetkilisi, kadın sunucunun sorularını yanıtladı

Yaklaşık 10 gündür tek tek şehirleri ele geçiren Taliban, iki gün önce de başkent Kabil'e girerek ülke yönetimine el koydu. Bu gelişmeler sonrasında birçok ülke, Afganistan'daki vatandaşları için tahliye operasyonları başlattı. Afganların büyük bir bölümü ise ülkesinden kaçmak için havaalanında izdiham yarattı.

EKRAN ÖNÜNDEKİ KADINLAR 2 GÜNDÜR YOKTU
Taliban'ın son olarak Kabil'e girmesinden sonra bütün Afgan haber kanallarında kadın sunucuların olmadıkları, sadece Taliban bayrağının önünde sunuculuk yapan bir erkek görülüyordu. Ancak bugün servis edilen görüntülerde dünyayı şaşkına çeviren bir durum yaşandı.

KADIN SPİKERLE CANLI RÖPORTAJ YAPTI
Katı kuralları ve kadınlara yönelik sert tutumları ile bilinen Taliban'dan bir yetkili, televizyonda kadın bir sunucu ile röportaj yaptı. Tolo News'un Genel Yayın Yönetmeni Miraqa Popal, canlı olan bu röportajı yayımladı. Bu anlardan bir de fotoğraf paylaşıldı.

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