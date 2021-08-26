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Taliban Sözcüsü: Müzik yasak, kadınlar erkeksiz iki günden uzun yolculuk yapamayacak

Afganistan'da müziğin yasaklanacağını söyleyen Taliban Sözcüsü Mücahid, “Müzik İslam’da yasaktır, ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz” dedi.

Dünya 26.08.2021, 11:34
Taliban Sözcüsü: Müzik yasak, kadınlar erkeksiz iki günden uzun yolculuk yapamayacak

Afganistan'da müziğin yasaklanacağını söyleyen Taliban Sözcüsü Mücahid, “Müzik İslam’da yasaktır, ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz” dedi.

'MÜZİK İSLAM'DA YASAKTIR'

“Müzik İslam’da yasaktır, ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz.”

Salı günkü basın toplantısında “Taliban güçleri, yabancı olmayanların Kabil Havaalanı’na gidiş yollarını kapattı, bundan sonra sadece yabancı uyruklu kişilerin havalimanına seyahat etmesine izin verilecek” dediği duyurulan Mücahid, bu kez geçerli seyahat belgeleri olan Afganların havaalanına girişinin engellenmeyeceğini söyledi.

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