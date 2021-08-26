Son Dakika
Türk askeri yurda dönüyor: Afganistan'dan gelen 345 kişilik ilk kafile Esenboğa Havalimanı'na indi...
Taliban Sözcüsü: Müzik yasak, kadınlar erkeksiz iki günden uzun yolculuk yapamayacak
Afganistan'da müziğin yasaklanacağını söyleyen Taliban Sözcüsü Mücahid, “Müzik İslam’da yasaktır, ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz” dedi.
Dünya 26.08.2021, 11:34
Afganistan'da müziğin yasaklanacağını söyleyen Taliban Sözcüsü Mücahid, “Müzik İslam’da yasaktır, ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz” dedi.
'MÜZİK İSLAM'DA YASAKTIR'
“Müzik İslam’da yasaktır, ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz.”
Salı günkü basın toplantısında “Taliban güçleri, yabancı olmayanların Kabil Havaalanı’na gidiş yollarını kapattı, bundan sonra sadece yabancı uyruklu kişilerin havalimanına seyahat etmesine izin verilecek” dediği duyurulan Mücahid, bu kez geçerli seyahat belgeleri olan Afganların havaalanına girişinin engellenmeyeceğini söyledi.