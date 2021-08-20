Taliban lideri Molla Abdülgani Birader kimdir?

Taliban 20 yıl sonra iktidara geri döndü.



Kabil'in ele geçirilmesinin ardından Taliban lideri Molla Abdülgani Birader'den ilk açıklama geldi.



Katar'ın başkenti Doha'dan seslenen Molla Birader'in konuşması Youtube'tan yayınlandı.

Molla Birader, "Gün be gün güvenlik ve gelecek için umut sağlayarak milletimizin hizmetinde olacağız. Müslüman Afgan halkını, özellikle Kabil sakinlerini bu büyük zaferden dolayı tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle beklenmedik ve eşsiz bir duruma ulaştık" dedi.





MOLLA BİRADER, TALİBAN'IN İKİ NUMARALI İSMİ



Molla Heybetullah Akhunzade dini lider olarak örgütün başında yer alırken Molla Birader siyasi lideri kabul ediliyor.



20 yıllık savaşın Taliban'ın zaferiyle sonuçlanmasının onun başarısı olduğu belirtiliyor.



Peştun kökenli Abdülgani Birader 1968'de Uruzgan'da doğdu.

Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Hamid Karzai ile aynı aşiretten geliyor.

Hayatı, ülkenin bitmek bilmeyen savaşlarıyla örtüşüyor.



Birader, 1980'lerde, Sovyetlere karşı savaşan mücahitlerdendi.



Rusların 1992'de çekilmesinin ardından ülke iç savaşa sürüklendi.

Savaş ağaları birbiriyle mücadele ederken Birader, kayınbiraderi Molla Muhammed Ömer ile Kandahar'da medrese açtı.



İki molla, burada, Afganistan'ı islam emirliğine dönüştürmek için Taliban'ı kurdu.



Taliban, 1996'da sürpriz bir saldırıyla bir dizi vilayet merkezini ele geçirerek iktidarı ele geçirdi.



Askeri zaferin mimarının, etkili bir stratejist kabul edilen Molla Birader olduğu düşünülüyor.



Molla Birader, Taliban 2001'de ABD tarafından devrildiğinde Savunma Bakan Yardımcısı'ydı.



Sürgün yıllarında askeri liderliğinin yanı sıra siyasi yetenekleriyle de dikkat çekti.



Obama döneminde, askeri yetenekleri endişe yarattığı için CIA tarafından izlemeye alındı.



Şubat 2010'da Karaçi'de Pakistan istihbaratı tarafından yakalandı, hapse atıldı.





TRUMP DÖNEMİNDE ABD'NİN TUTUMU DEĞİŞTİ



2018'de Pakistan'dan Molla Birader'i serbest bırakması istendi.

Molla Birader, Katar'da, ABD ve Afgan hükümetiyle yürütülen müzekerelere başkanlık etti.



Taliban lideri, Şubat 2020'da ABD ile çekilmeyi düzenleyen Doha anlaşmasını imzaladı.



Trump yönetimi anlaşmayı, Afganistan'da barış için önemli bir adım olarak tanıttı.



Ancak Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki görüşmelerde hiçbir ilerleme sağlanamadı.



Gelinen noktada Taliban'ın müzakere sürecini zaman kazanmak için kullandığı görülüyor.