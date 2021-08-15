banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?
Milyonlarca çalışan hibrit çalışma olmazsa istifa edecek
Milyonlarca çalışan hibrit çalışma olmazsa istifa edecek
Taliban örgütü nasıl ortaya çıktı?
Taliban örgütü nasıl ortaya çıktı?

Taliban Kabil dışında her yeri aldı

Taliban, Celalabad'ı ele geçirdi: Afgan hükümetinin kontrolünde olan tek büyük şehir başkent Kabil

Dünya 15.08.2021, 10:31
Taliban Kabil dışında her yeri aldı

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, örgütün doğudaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'ı ele geçirdiği duyuruldu.
Reuters'a konuşan Afgan yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'ın Taliban kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Afgan yetkili, "Celalabad'da şu an hiçbir çatışma yaşanmıyor çünkü Vali Taliban'a teslim oldu. Taliban'a geçiş sağlamak, sivillerin yaşamını kurtarmak için tek yoldu" ifadelerini kullandı.

Batılı bir güvenlik yetkilisi de şehrin Taliban'ın eline geçtiğini doğruladı.
Taliban'ın Celalabad'ı ele geçirmesinin ardından, Afgan hükümetinin kontrolü altında olan tek büyük şehir başkent Kabil oldu.

Yorumlar (0)
28°
açık