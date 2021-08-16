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Taliban'ın ilk icraatı korona aşısını yasaklamak oldu

Afganistan’da hakimiyeti ele geçiren Taliban’ın ilk icraatı korona aşısının yapılmasını yasaklamak oldu. Taliban daha önce de işgal ettiği bölgelerde daha önce müziği, televizyonu, radyoyu ve oyun oynamayı yasaklamıştı.

Dünya 16.08.2021, 12:57
Taliban'ın ilk icraatı korona aşısını yasaklamak oldu

Afganistan merkezli radyo ve televizyon kuruluşu Shamsad News'in aktardığına göre, Taliban'ın bugün erken saatlerde kontrol altına aldığı Paktia bölgesinde insanların Covid-19 aşısı olması yasaklandı!

TALİBAN'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA: AŞI YAPMAYI KESİN

Yasağı, Paktia Bölge Hastanesi'ne Taliban bizzat 'tebliğ' etti. Taliban, sağlık çalışanlarına, 'vatandaşlara aşı sağlamamaları' konusunda uyarıda bulundu.

Bölgenin Halk Sağlığı Müdürü Walayat Khan Ahmadzai, aşı uygulamasının Taliban tarafından 3 gün önce durdurulduğunu, bugün itibariyle de son bulduğunu aktardı.

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