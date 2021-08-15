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Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Taliban'ın Afganistan'da tüm sınır kapılarını ve başkent Kabil dışındaki tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Tacikistan'a gitmek üzere ülkeyi terk etti.

Dünya 15.08.2021, 17:01
Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Afganistan'da hükümet güçleri ve Taliban arasında yaşanan çatışmalarda Taliban üstünlüğü iyice ele geçirdi. Örgüt, Afganistan'da tüm sınır kapılarının ve başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele aldı. Kabil'dekilerin de tahliye için sıraya girmesinin ardından kentteki uzun araç kuyrukları görüntüleri basına yansıdı.

ABD'DE DE KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ BOŞALTIYOR

Taliban militanları Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdi. Bu gelişmelerin ardından ABD'de hızla harekete geçti. Amerikan askerleri Kabil Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye başladı.

EŞREF GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Kabil'in merkezinde gergin bekleyiş ve kaos ortamı devam ederken, dikkat çeken bir haber geldi. Reuters'ın Afgan TOLO News'ten aktardığı haberine göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etti.

Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği belirtiliyor.

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