Taliban'ın Afganistan'da uygulayacağı kuralları okuyunca çok şaşıracaksınız!

İŞTE O KURALLAR:

1. Şeriata dayalı anayasal sistem yürürlüğe girince Hanefi mezhebi ön planda tutuldu.

2. Şeriatın gündelik hayatta uygulandığını takip etmek için Emr-i bil Maruf (iyiliği emretme) Bakanlığı oluşturuldu.

3. Hayatın her alanından soyutlanan kadınların çalışması, kız çocuklarının okula gitmesi ve eğitim alması tamamen yasaklandı.

4. Kadınlara peçe zorunluluğu erkeklere ise takke ve sakal mecburiyeti getirildi.

5. Sakalını kesenler için 6 aydan başlamak üzere hapis cezası verildi. Yüzü görülen kadınlar kırbaçlandı.

6. Afganistan Televizyonu'nun yayını durduruldu. Fotoğraf dahil her türlü görsel yayın ve müzik yasaklandı.

7. Erkeklere, evine en yakın camide 5 vakit namaz kılma mecburiyeti getirildi.

8. Emri bil Maruf görevlileri camilerde yoklama aldı ve mazeretsiz camiye gitmeyenlere ağır yaptırım uygulandı.

9. Namaz surelerini bilmeyenler kırbaçlandı.

10. Bütün okullar medreseye dönüştürüldü. Ders kitaplarındaki görseller yok edildi.

11. Medreselerde 3'üncü sınıftan itibaren tüm öğrencilere en az 3 metre olmak üzere sarık sarma mecburiyeti getirildi.

12. Ele geçirilen tüm bilgisayarlar TV kabul edilerek kırıldı.

13. İslam devletine karşı gelenler hain ilan edilerek doğrudan idam edildi.

14. Özellikle farklı mücahit gruplara mensup kişiler, yakalandıklarında şer ve fesat hükmü ile idam edildi.

15. Çok sayıda kişinin çeşitli sebeplerle eli kesildi.

16. İdamların ve el kesmelerin birçoğu cuma namazlarından sonra gerçekleştirildi ve halka izlettirildi.

17. Kesilen eller, şehrin merkezinde sergilendi.

18. Resmi kurumlarda Peştu dili mecbur edildi.

19. Toplu taşıma araçlarındaki aynalar, kadınlara bakılabileceği gerekçesiyle kaldırıldı.