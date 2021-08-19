Taliban'ın Afganistan'da ele geçiremediği son kale Pencşir'de, Türkmenler direniyor

Dünya pazar günü Taliban'ın Kabil'e girmesi ile birlikte günlerdir tabiri caizse Afganistan ile yatıp kalkıyor. Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. New York Post'ta yer alan habere göre, Taliban karşıtı koalisyon Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir vilayetinde toplanıyor.

DİRENİŞÇİLER KENTİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR

Yönetimi fiilen Taliban'a kaptıran Afganistan hükümetinin son emrinin pek çok ağır silahın bu vilayete taşınması olduğu belirtiliyor. Bölgeden gelen son görüntülerde vilayette hükümete ait helikopterlerin olduğu ve ağır silahlı direnişçilerin kentin güvenliğini sağladığı görülüyor. Aynı görüntülerde Afgan Güvenlik Güçlerine ait Humvee tipi silahlı askeri ciplerin vilayetteki stadyumun önüne toplandığı görülüyor.

Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin yeni lideri olarak gösteriliyor

90'LARDA TALİBAN'A DÜŞMEDİ

Ancak vilayetteki savaşçı sayısı ve askeri gücün boyutu net olarak bilinmiyor. 'Direnişin son kalesi' olarak anılan vilayet 1990'lardaki iç savaş sırasında Taliban'a karşı verdiği mücadele ile adından söz ettirmişti.

Emrullah Salih'in babası Ahmed Şah Mesud, efsane komutan olarak tanınıyordu

'EFSANE KONUTAN'IN OĞLU İLK ATEŞİ YAKTI

Taliban'a karşı verdiği mücadele ile hafızalara kazınan ve 'efsane komutan' olarak anılan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu olan Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini dün ateşlemişti. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.

Amrullah Saleh, Taliban'a direneceğine dair yemin etti.

"MİLYONLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞIM"

Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA."

Sovyet ve Taliban işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pancşir'de oluşturulan direniş grubunun başında bulunduğunu açıklayıp, halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yaptı.

Fransız Express dergisinde bir mektup yayımlayan Mesud, babası kumandan Mesud'un da memleketi olan Pencşir'e geçtiğini açıkladı ve tüm direnişçilere bu bölgede toplanma çağrısı yaptı.

Ahmet Mesud mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal kahraman ve kumandan Mesud'dan, babamdan, Afganlar'ın özgürlüğü için verdiği mücadeleyi miras aldım. Bu kavga artık benim, dönüşü yok. Silah arkadaşlarım ve ben, ölmekte olan ülkemizin son özgür bölgesi olan kalemiz Penşir'de, köleliği reddeden tüm bölgelerden ve kabilelerden Afganlar, sizleri, bize katılmaya davet ediyorum."

Taliban, Kabil'i almak için ilk kez 1995'te kenti kuşatmış, dönemin Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud liderliğindeki geçici hükümet, saldırıyı püskürtmüştü.

Bu arada sosyal medyada Ahmed Mesud'un helikopterle Penşir'e gidiş görüntüleri yayımlandı.

Pencşir'de topraklarını ve özgürlüklerini korumak isteyen Türkmen kadınları direniş milislerine katılıyor.

300 bin kişilik Afgan ordusu savaşmadan ülkeyi Taliban'a teslim etti. Afganistan'ın başkenti Kabil'i kontrolüne alan Taliban, ülkedeki 407 ilçeden 15'ine henüz hakim olamadı. Güney Türkistan'da bulunan Pencşir kenti, Taliban'a teslim olmayan tek bölge.

Kabil'e girerek başkentte hakimiyet kuran Taliban, çoğu Kabil'in kuzeyinde olmak üzere, 15 ilçede yerel direnişlerle karşı karşıya.

Ülkedeki 34 vilayetin 33'ünde hakimiyeti sağlayan Taliban, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan ve "Güney Türkistan" diye adlanan bölgedeki Pencşir'e giremedi.

Taliban’ın henüz giremediği tek kentte; Kızılbaş Türkmenler, Hazara ve Özbek Türkleri ile Tacikler yaşıyor.

Pencşir'in vilayet merkezi Bazarak ile Şotul, Henc, Dere, Ruha, Paryan, Anaba ve Abşar ilçelerinde yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor.

Kabil'in kuzeyindeki Parvan vilayet merkezinde hakimiyet sağlayan Taliban, burada Salang, Cebel Sarac ve Surhi Parsa ilçelerinde henüz kontrol kuramadı.

Yine Kabil'in kuzeydoğusundaki Kapisa vilayetine bağlı Aval Kuhistan ve Duvum Kuhistan ile başkentin güneybatısındaki Maydan Wardak vilayetine bağlı Aval Behsud da Taliban'ın yönetimi altına girmeyen ilçeler olarak kaldı.

Başkent Kabil'de ise İstalif ilçesi henüz Taliban'ın yönetiminde değil.

Söz konusu yerleşimlerde büyük ölçüde halkın oluşturduğu silahlı gruplar pozisyonlarını korurken, Taliban'ın da saldırıdan kaçındığı gözleniyor.