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Taliban'dan flaş iddia: Yurtdışına kaçtı

Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban, direniş hareketinin liderlerinden Emrullah Salih'in yurtdışına kaçtığını duyurdu.

Dünya 06.09.2021, 13:37
Taliban'dan flaş iddia: Yurtdışına kaçtı

Dünya, Taliban'dan gelen yeni açıklamaları konuşuyor.

Geçtiğimiz saatlerde ülkedeki direnişin 'son kalesi' olarak anılan Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban yine gündeme adeta bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası Kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih hakkında 'yurtdışına kaçtı' iddiasında bulunan Taliban Sözcüsü, Salih'in Tacikistan'a kaçtığını belirtti.

Salih, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi sonrası kendisine sadık bir ekip ile Pençşir'e geçmiş ve buradaki direniş hareketinin lider kadrosunda yer almıştı.

Öte yandan Afgan Ulusal Direniş Cephesi liderlerinden Ahmed Mesud, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak 'Güvendeyim' mesajı verdi.

'Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir' diyen Taliban, geçtiğimiz saatlerde Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Taliban'a direnen Ulusal Direniş Cephesi sözcülerinden Ali Maysam BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, Taliban Pençşir'i ele geçirmedi" demişti.

Son dakika: Talibandan flaş iddia: Yurtdışına kaçtı

 Reuters, Pençşir'deki hükümet binasına Taliban bayrağının çekildiğini gösteren bu kareyi paylaştı...

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