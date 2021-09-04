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Taliban, Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdi

Afganistan'da Taliban’ın son vilayet olarak kalan Pençşir’i de ele geçirdiği iddia edildi.

Dünya 04.09.2021, 09:28
Taliban, Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdi

Afganistan'da bulunan 34 vilayet merkezinin 33’ünün kontrolünü ele geçiren Taliban yönetimi, Pençşir vilayetinde yaşayan halka çağrıda bulunarak liderlerini ikna etmelerini ve yeni Afganistan yönetimine katılmalarını istemişti. Bu gelişmelerin ardından Taliban’ın başkent Kabil'in kuzeyinde yer alan Pençşir’i ele geçirdiği ileri sürüldü.

Pençşir, büyük çoğunluğu Taciklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı bir vilayet olarak biliniyor. Dağlık ve engebeli arazisi nedeniyle askeri operasyonlar için zorlu bir hedef olarak tanımlanırken girişlerin dar bir geçitten gerçekleştirilmesi bölgeye giriş-çıkışları sınırlandırıyor. Vilayetin lideri milli savaş kahramanı Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesut ile Taliban arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak sonuca varılamamıştı.

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