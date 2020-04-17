Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
97949
ALTIN
376.897
DOLAR
6.9303
STERLİN
8.6147
EURO
7.4976

Suudi Prenses Basmah: "Serbest bırakılmak için yalvarıyorum"

Riyad’daki Al-Ha’ir Hapishanesi’nde tutulan ve uzun süredir kendisinden haber alınamayan Suudi Prenses Basmah, sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek yardım istedi.

Suudi Prenses Basmah: "Serbest bırakılmak için yalvarıyorum"

Riyad’daki Al-Ha’ir Hapishanesi’nde tutulan ve uzun süredir kendisinden haber alınamayan Suudi Prenses Basmah, sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek yardım istedi.

17 Nisan 2020 Cuma 12:40
2005 Okunma
Suudi Prenses Basmah: "Serbest bırakılmak için yalvarıyorum"

Riyad’daki Al-Ha’ir Hapishanesi’nde tutulan ve uzun süredir kendisinden haber alınamayan Suudi Prenses Basmah, sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek yardım istedi.

Geçtiğimiz yıl ev hapsine alındığı belirtilen Kral Suud bin Abdülaziz’in kızı Suudi Prenses Basmah, sosyal medya hesabı Twitter’dan yardım çağrısında bulundu. Ortadan kaybolduğu günden beri kendisinden haber alınamayan Prenses Basmah, çok hasta olduğunu belirterek yetkililerden yardım talep etti.

"Şu anda keyfi olarak Al-Ha’ir Hapishanesi’nde tutuluyorum" diyen Prenses Basmah, "Sağlığım, hizmet almam gereken derecede bozuluyor ve bu da ölümüme yol açabilir" ifadelerini kullandı. Hapishaneden direkt mahkemeye sevk edildiğini söyleyen Prenses Basmah, tıbbi bakım almadığını belirterek mektuplarına da yanıt alamadığını ifade etti. Prenses Basmah, "Herhangi bir açıklama yapılmadan kızımla alıkonuldum ve hapse atıldım. Serbest bırakılmak için yalvarıyorum. Mevcut sağlık durumum çok kritik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Prenses Basmah’ın geçtiğimiz yıl tedavi için kızı ile birlikte İsviçre’ye seyahat etmek isterken tutuklandığı belirtilmişti. Ülkesinde insan hakları ve anayasal reform konularını desteklemesiyle bilinen Prenses Basmah, daha önce görüşlerini farklı uluslararası yayınlarda da ifade etmişti. (İHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den itiraf gibi açıklama: Yeni verilerle ölü sayısı iki katına çıktı
Çin'den itiraf gibi açıklama: Yeni verilerle ölü sayısı iki katına çıktı
İspanya’da korona virüsten 1 günde 551 can kaybı
İspanya’da korona virüsten 1 günde 551 can kaybı
EKVADOR'DA ÖLÜLER SOKAKLARA BIRAKILIYOR
EKVADOR'DA ÖLÜLER SOKAKLARA BIRAKILIYOR

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim