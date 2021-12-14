Suudi Arabistan’da yolsuzluk operasyonu

Nazaha tarafından yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturmalar sonucu gözaltına alınan kişilerin işlediği suçlar şöyle;

3 adli soruşturma görevlisi ve bir vatandaş, ülkede yaşayan iki Arap sakini alıkoyup karşılığında serbest bırakmak için 4 milyon 900 bin riyal aldı.

Narkotik Kontrol Daire Başkanlığı’nda görev yapan bir astsubay, bir vatandaştan kendisi hakkında para aklama davası açmama karşılığında bir milyon riyal talep etti ve bunu altın külçesi olarak teslim alırken yakalandı.

Ticari Dolandırıcılıkla Mücadele Şubesi ve Ticaret Bakanlığı’ndaki komitelerde görevli bir denetçi, banka hesapları ve gayrimenkul serveti geliriyle orantılı olmayan bir şekilde 3 milyon 980 bin riyal tutarında olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ticaret Mahkemesi’nde görevli bir hakim ise, incelemekte olduğu bir davada vatandaş lehine karar vermesi karşılığında 300 bin riyal aldığı anda suçüstü yakalandı.

Savunma Bakanlığı’nda çalışan bir astsubayın, resmi mesai saatlerinden muaf tutulmaları karşılığında işyerindeki meslektaşlarından 125 bin riyal tutarında ödeme aldığı tespit edildi.

Polis bünyesinde çalışan rütbeli bir subay, bir zanlının gözaltına alınması sırasında cep telefonlarına el koydu, davada teslim etmedi ve bunları ilişkide olduğu başka bir vatandaşa verdi.

Ticaret Mahkemesi’nde çalışan bir kişi, mahkemede devam eden davaların sahiplerinden, davalarına ilişkin bilgileri sızdırmak ve davanın seyrini lehlerine çevirmek karşılığında 176 bin 433 riyal aldı.

İki vatandaş, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi’nde çalışan bir astsubayına, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan bir şüphelinin serbest bırakılması karşılığında 20 bin riyal teslim ederken suçüstü yakalandı. Aynı şekilde rüşvet almak üzere olan astsubay da gözaltına alındı.

Sivil Savunma Birimi’nde görev yapan bir astsubay, annesinin sahip olduğu bir kurumla sivil savunmanın ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için 25 bin riyallik bir sözleşme yapılması karşılığında bir fabrika için sivil savunma lisansı alınmasını kolaylaştırma konusunda anlaştı.

Bir eğitim enstitüsünde eğitim danışmanı çalışan bir Arap sakin, Sağlık Uzmanlıkları Komisyonu sınavını geçmesini sağlamak için bir kursiyerden 35 bin riyal talep etti.

Nazaha, kamu parasını zimmetine geçiren, kişisel menfaat elde etmek veya kamu menfaatini zedelemek için görevi kötüye kullanan herkesi izlemeye, kontrol etmeye ve iş ilişkisi sona erdikten sonra bile onu sorumlu tutmaya devam edeceğini bildirdi.

Mali ve idari yolsuzluk vakalarının zaman aşımına uğramaması için özel çaba sarf edildiğini vurgulayan Nazaha, kuralları ihlal edenler için yasanın öngördüğü cezaları uygulamaya devam ettiğini vurguladı.