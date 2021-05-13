Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistin halkına destek verdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa çevresindeki şiddet eylemlerine tepki göstererek, Filistin halkına destek mesajı verdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramazan bayramı dolayısıyla karşılıklı tebriklerini ileten ikili, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere saldırıları başta olmak üzere güncel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, "Suudi Arabistan, İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarını ve Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği şiddet eylemlerini şiddetle kınıyor" ifadesini kullanan Kral Selman, ülkesinin meşru haklarını alana kadar Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.