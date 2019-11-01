"Suudi Arabistan doğru tercih" dediler

Uluslararası liderler, Riyad yönetiminin 2020’de Suudi Arabistan’da gerçekleşecek G20 zirvesini başarıyla gerçekleştireceğine inanıyor. Asharq Al-Awsat gazetesinin haberine göre, Gelecek Yatırım Girişimi toplantısında bir araya gelen dünya liderleri krallığın küresel ekonomideki potansiyeli ve uzmanlığına vurgu yaparak G20’nin Suudi Arabistan’da yapılmasını onayladı.

Ancak 29-31 Ekim tarihlerinde Riyad’da gerçekleştirilen Gelecek Yatırım Girişimi Forumu'nun ‘Ekonomik Diplomasi’ başlıklı oturumunda bir araya gelen liderlerin çoğu eski devlet başkanı.

Bilindiği üzere, 21-22 Kasım 2020’de başkent Riyad'da, Kral Selman bin Abdulaziz'in ev sahipliğinde toplanacak olan 15’inci G20 Liderler Zirvesi ilk kez bir Arap ülkesinde gerçekleştiriliyor. Gazete, liderlerin Suudi Arabistan'ın yaklaşmakta olan G20 zirvesine ev sahipliği yapma başarısının yalnızca krallık için değil tüm dünya için önemli olduğunu söylediğini aktardı.

Ekonomik Diplomasi oturumunda hazır bulunan liderlerden eski Avustralya başbakanı Kevin Rudd, “2020'deki (G20) zirvesinde, grup için önemli bir konu olduğu için finansal istikrar ve ekonomik büyüme dengesi gibi temel meselelerin tartışmasını istiyoruz” dedi. Rudd, finansal işlemleri değiştirecek kripto para birimleri gibi mevcut yasa ve gelecekteki düzenlemeleri yeni mücadele alanı olarak tanımladı.

Avrupa ekonomisi ve Brexit vurgusu

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, geçmişi hatırlatarak 2008 ve 2009 yıllarındaki G20’nin küresel ekonomideki düşüşü önlemede başarılı olduğunu ve küresel istikrarı sağlamak için harika bir iş çıkardığını söyledi. Cameron “Benim tavsiyem, Suudi Arabistan’ın G20 zirvesinde sunması gereken fırsatlara bakmak. Bu küresel forumda yapılabileceklerden biri, Suudi Arabistan'ın gerçek bir fark yaratabilmek için neler yapabileceği hakkında geniş kapsamlı düşünmektir ”dedi.

Eski Fransız Başbakanı Francois Fillon ise Avrupa'daki ekonomik duruma ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasına değindi. G20'nin başarılı olması için adalet ve eşitsizlik hakkında yeni bir şeyler söylemek gerektiğini vurgulayan Fillon, “Dünya liderleri, teknolojik ilerlemenin yardımı ve ekonomik gelişme aracılığıyla çözümler sunarak sorunların tespiti için birlikte çalışmak zorunda” dedi.

Eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Suudi Arabistan'da gerçekleşecek G20 zirvesinin yaratacağı fırsatlara değinerek “Suudi Arabistan yalnızca ekonomide değil, aynı zamanda kültür, turizm, inovasyonda ve sürdürülebilirlikte bir süper güç” değerlendirmesinde bulundu.

BM raportörü G20 Suudi Arabistan’da yapılmasın demişti



Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıran Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard, 2020 yılında gerçekleşecek G20 Zirvesi'nin Riyad'da olmaması için temmuzda dünya liderlerine çağrıda bulunmuştu. Bu durumun Suudi Arabistan üzerinde baskı kurmak için bir fırsat olduğunu ifade eden Callamard, 2 Temmuz’da Washington'daki bir araştırma kurumu olan Brookings Institution'da yaptığı konuşmada, "Kaşıkçı cinayeti hakkında alınacak siyasi sorumluluk, bu olayın bir daha gerçekleşmeyeceği veya ABD ve diğer ülkelerdeki siyasal sistemin bu uluslararası suçun ortağı haline gelmemesini sağlayacak bir şeylerin yapılması anlamına gelir" ifadelerini kullanmıştı.