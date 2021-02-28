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Suudi Arabistan'dan hesap soracak!

ABD Başkanı Joe Biden, Kaşıkçı cinayetinin bir "skandal" olduğunu ve işlediği insan hakları suçları nedeniyle Suudi Arabistan yönetiminden hesap soracaklarını dile getirdi.

Dünya 28.02.2021, 09:45
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Suudi Arabistan'dan hesap soracak!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, ülkesinin yakın müttefiki Suudi Arabistan ile olan ilişkilerini yeniden düzenleyeceğini ifade etti.

ABD televizyon kanalı Univision'a röportaj veren Biden, Riyad'dan, "İnsan hakları ihallerinden dolayı hesap soracaklarını" ve yeni Amerikan hükümetinin Suudi Arabistan ile ilişkilerindeki "temel değişikliklere dair" pazartesi günü bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Başkent Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, ülkesi ile Suudi Krallık arasındaki ilişkilerin, "Amerikan çıkarları ve değerleri ile daha uyumlu hale gelmesi için yeniden kalibre edilmeye ihtiyaç duyduğunu" belirtti.

Blinken öte yandan, atılacak adımların ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini kesintiye uğratmaya yönelik olmayacağını vurguladı.

Başkan Joe Biden, selefi Donald Trump'ın kamuoyu ile paylaşmadığı Cemal Kaşıkçı cinayetine dair istihbarat raporunu cuma günü yayınlamış ve ABD yönetimi, adı söz konusu suça karışan 76 kişiye ülkeye girme yasağı getirmişti. Söz konusu raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen cinayete onay verdiği belirtiliyor. Ancak Prens Selman ABD tarafından yaptırım listesine dahil edilmedi. Başkan Biden, televizyon röportajında Kaşıkçı cinayetini, "Olanlar tam bir skandal" ifadeleriyle değerlendirmişti.

Suudi Arabistan yönetimi ise Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Amerikan istihbarat raporuna sert tepki gösterdi. Riyad hükümeti tarafından yapılan açıklamada raporun, "olumsuz, yanlış ve kabul edilemez" olduğu belirtilerek, Prens Selman'ın bu cinayetle en ufak bir ilgisinin bulunmadığı savunuldu. ABD'nin Orta Doğu'daki en yakın müttefiklerinden biri olan Suudi Arabistan, insan hakları ihlalleri ve komşusu Yemen'deki savaşa müdahil olması nedeniyle uluslararası toplum tarafından uzun bir süredir tepki görüyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Sorumlular cezalandırılsın

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü de Amerikan istihbarat raporunun açıklanmasının ardından, Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu bulunan herkesin cezalandırılmasını talep etti. RSF Almanya temsilcisi Christian Mihr, "Rapor, bu inanılmaz korkunç cinayetin bağımsız ve hukuk devleti kurallarına uygun bir biçimde aydınlatılmasının ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Tüm sorumlular cezalandırılmalı. Bağımsız mahkemeler adaleti sağlamalı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumluluğunu aydınlatmalı" dedi.

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