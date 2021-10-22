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Suriye’de orman yangını çıkaran 24 kişi idam edildi

Suriye, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın memleketi kıyı vilayeti Lazkiye başta olmak üzere çeşitli yerlerde orman yangını çıkardığını iddia ettiği 24 kişiyi idam etti.

Dünya 22.10.2021, 15:55
Suriye’de orman yangını çıkaran 24 kişi idam edildi

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada Çarşamba günü idam edilen şahısların “can kaybına neden olan ve devlet altyapısına, özel ve kamu mülklerine zarar veren terör eylemleri” işlemekle mahkum edildiği ifadesi yer aldı.

Açıklamada geçtiğimiz yıl sonunda yakalanan ve 2020 yılı Eylül ayından bu yılın Ekim ayı ortalarına kadar devam eden yangınları çıkardıklarını itiraf eden 11 diğer şahsın da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Suriye’de idam sıklıkla uygulanan bir ceza biçimi olsa da bir gün içinde 24 kişinin idam edildiğinin kamuya açıklanması sıra dışı bir durum olarak dikkat çekti.(Sözcü)

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