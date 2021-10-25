Sudan’da Başbakan ve bakanlar gözaltına alındı, halk sokaklara döküldü

Sudan’da eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in 2019 yılının Ağustos ayında görevden alınmasının ardından ülke, askeri ve sivillerden oluşan Özgürlük ve Değişim Güçleri tarafından yönetiliyordu. Beşir yanlılarının Eylül ayında bir askeri darbe girişimini engellediklerini ifade etmesinin ardından ülke genelinde protestolar başladı, gerilim her geçen gün arttı. Uzun süredir siyasi gerilimin yaşandığı ülkede bugün Sudan geçiş hükümetinden çok sayıda lider evlerinde gözaltına alındı. Sivil Başbakan Abdullah Hamdok ve 4 bakanın da askerler tarafından gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade ediliyor.



Gözaltılar “müşterek askeri güçler” tarafından yapıldı

Gözaltıların arkasında ismin kim olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, İletişim Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapılarak gözaltıların “müşterek askeri güçler” tarafından yapıldığı ve alıkonanların ise “bilinmeyen lolasyonlarda” tutulduğu ifade edildi.



Halk sokaklara döküldü

Yaşanan olaylar darbe girişimi olarak nitelendirilirken, başkent Hartum’da internete erişimin sağlanmadığı kaydedildi. Başbakan Hamdok’un gözaltına alınmasının ardından yüzlerce kişi Hartum’da sokaklara döküldü, lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.

Hartum’daki havalimanında uluslararası uçuşlar askıya alınırken, kentin farklı noktalarına da yüzlerce asker konuşlandırıldı.