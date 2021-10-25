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Sudan'da hükümet feshedildi, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Seçimler ise planlandığı gibi 2023'te yapılacak.

Dünya 25.10.2021, 13:58 25.10.2021, 14:13
Sudan'da hükümet feshedildi, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından yeni bir kalkışma daha yaşandı. Askerlerin konutunu bastığı Başbakan Abdullah Hamduk, ev hapsine alındı. Kabinedeki 4 bakanın da tutuklandığı darbe sırasında halk sokağa inip protesto gösterileri başlatırken, ülkede internet ve telefon kesintileri yaşanıyor.

Sudanlı Profesyoneller Derneği ve Direniş Komitesi, halka sokağa çıkmamaları, yolları kapatmamaları, protesto yapmamaları ve darbeye karşı gelmemeleri için çağrıda bulundu.

Öte yandan Sudan Enformasyon Bakanlığı, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri güçler, Umdurman'daki radyo ve televizyon karargahını bastı ve çok sayıda çalışanı gözaltına aldı" ifadesi kullanıldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Seçimler ise planlandığı gibi 2023'te yapılacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sudan'daki olayları büyük endişeyle takip ettiklerini belirtti. Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'da devam eden olayları büyük endişeyle takip ediyoruz. AB, tüm paydaşları ve bölgesel ortakları geçiş sürecini yeniden rayına oturtmaya çağırıyor" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da darbe girişimini durdurma çağrısı yaptı.

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