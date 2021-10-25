Sudan'da askeri darbe, başbakan ev hapsinde...

Ülke medyası askeri güçlerin dört bakanının ve iktidardaki konseyin bir sivil üyesini tutukladığını, başbakan Abdullah Hamduk'un evininin sarıldığını duyurdu.

Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı. Ordu başkentteki yolları ve köprüleri kapatırken, en az 4 bakanın tutuklandığı kaydedildi.

NTV tarafından aktarılan haberde, iktidardaki askeri ve sivil temsilcilerin oluşturduğu konseyin bir sivil üyesi ve kabinenin 4 bakanının da askerlerce tutuklandığı belirtildi.



İddiaya göre başbakan Abdullah Hamduk'un medya danışmanı da tutuklanan kişiler arasında.

Sudan'da, 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından meclisteki asker ve sivil temsilciler arasında gerilim artırmıştı.

ABD'Lİ YETKİLİNİN ZİYARETİ SONRASI DARBE GİRİŞİMİ

Kalkışma, eylül ayındaki başarısız darbe girişimi de dahil olmak üzere Sudan'ın sivil ve askeri liderleri arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi. ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman, sivil yönetime geçiş için çağrıda bulunmak amacıyla Hartum'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.