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Son dakika: Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, en az 90 kişi ise yaralandı. Saldırının Cuma namazı sırasında gerçekleştiği, bu sebeple ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Dünya 08.10.2021, 15:00
Son dakika: Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AFP'nin bildirdiğine göre saldırıda 15 kişi yaşamını yitirirken en az 90 kişi yaralandı.

Taliban yetkilileri saldırıyı doğrularken görgü tanıkları Cuma namazı sırasında  gerçekleşen saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunu aktardı.

Taliban'ın resmi sözcüsü Zebihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında Bombalı Saldırı düzenlendiği' ifadesini kullanırken Taliban birliklerinin incelemede bulunmak için bölgeye gittiğini de belirtti.

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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