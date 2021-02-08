Siyahi öğretmen saçları rastalı diye polis tarafından arandı! Japonya'da ırkçılık tartışması...

Yaklaşık yarım saat boyunca polislerle tartışan genç olayı kameraya alarak internete yükledi. Viral olan görüntülerde Japon polis memurunun "rastalı saçlara sahip kişilerin uyuşturucu kullanmaya yatkın olduğunu" söylediği açıkça duyuluyor.

Euronews'den Kerem Congar'ın haberine göre, Japon ve Bahamalar kökenli olan ve Japoncayı ana dili olarak konuşan İngilizce öğretmeni Alonzo Omotegawa, 27 Ocak tarihinde Tokyo'da bir tren istasyonundan çıkarken polisler tarafından durduruldu.

Omotegawa bunun nedenini sorduğunda polislerden hiç beklemediği bir cevap aldı. Yaklaşık yarım saat boyunca neden durdurulduğunun izah edilmesini bekleyen siyahi gence polis memurlarından biri, "Kişisel tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Saçlarının rastalı olması senin suçun değil. Rastalı ve modaya uygun giyinen kişilerin uyuşturucu kullanmaya eğilimi var" diye karşılık verdi.

Tüm yaşananları cep telefonuyla videoya kaydeden Omotegawa polis memuruna, "Yani sadece saçlarım rastalı diye durdurdunuz, bana karşı bir ön yargınız yok öyle mi?" dediğinde polis memurunun, "Evet aynen dediğim gibi. Bizi gördüğün zaman tedirgin oldun. Bu senin suçun değil. Sen kötü birisin demiyorum." diye cevap verdiği görülüyor.

Söz konusu polis memuru Omotegawa'nın çantasını aradıktan sonra ise herhangi bir yasaklı madde bulamıyor.

"SON 6 AYDA 3 KEZ POLİS TARAFINDAN ARANDIM"

Omotegawa tüm yaşananları internete yükledikten sonra video Twitter üzerinde viral oldu ve birkaç gün içerisinde 250 bini aşkın kez izlendi, 4 bin 500'e yakın kişi de görüntüleri yeniden paylaştı.

İnternet üzerinde görüşlerini dile getiren siyahi İngilizce öğretmeni, son 6 ayda 3 kez polis tarafından durdurulduğunu ve bunun sebebinin Japon toplumunda yaygın olan "kibar ırkçılık" kavramı olduğunu belirtti.

JAPONYA'DA YAŞANAN GÖÇMENLER: JAPON POLİSLER BİZLERE EŞİT DAVRANMIYOR

Alonzo Omotegawa Japon toplumunun ırkçı davranışlar sergilediği görüşünü savunan tek yabancı değil.

Videonun viral olması sonrası sosyal medyada düşüncelerini paylaşan Amerikalı siyahi sanatçı ve aktivist Terry Wright, yaklaşık 10 yıldır Japonya'da yaşadığını ve sürekli ırkçı davranışlar sergileyen polislerle karşı karşıya geldiğini söyledi.

Japonya'da 10 yıldır çalışan başka bir siyahi Alyse Sugahara ise, polislerin yabancılara karşı eşit şekilde davranmadığını, bu durumun da kendilerini tedirgin ettiğini ifade etti.

JAPONYA'DA SUÇ ORANI DÜŞÜK

Dışa kapalı bir toplum yapısına sahip Japonya, ırkçılık söylemlerine rağmen ekonomisi gelişmiş ülkeler arasında dünyadaki en düşük suç oranlarından birine sahip. Yaklaşık 127 milyon nüfusa sahip ülkede cinayet işleme oranı her 100 bin kişide 0.2. Fransa'da bu oran 1.3 iken, Almanya'da 1 ve ABD'de ise 5.3.