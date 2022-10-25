Sitrang Kasırgası Bangladeş'i vurdu: 16 ölü

Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Sitrang Kasırgası dün karaya ulaştı. Sağanak yağışlara ve şiddetli rüzgarlara neden olan kasırga nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı. Özellikle Güney ve güneybatıdaki 15 kıyı bölgesini etkileyen kasırga sebebiyle okullar tatil edildi. Hükümet yetkilisi Jebun Nahar, 14 kişinin şiddetli rüzgara dayanamayarak devrilen ağaçlar nedeniyle, 2 kişinin ise Jamura Nehri'nde batan botta hayatını kaybettiğini belirtirken, "Halen hasarın tüm boyutlarına ilişkin bilgilere sahip değiliz" ifadelerini kullandı.