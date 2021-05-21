Septe'de sığınmacıya sarılan Kızıl Haç gönüllüsü, aşırı sağcı grupların hedefi oldu

The Guardian'da yer alan habere göre, Ceuta'ya ulaşan 8 bin sığınmacıdan biri olan Senegalli adamla Kızıl Haç gönüllüsünün sarıldığı fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda destek mesajı aldı. Öte yandan aşırı sağcı gruplar fotoğrafta yer alan Reyes'e saldıran mesajlar göndermeye başladı. Reyes, sosyal medya hesaplarını kapamak zorunda kaldı.

Reyes, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, erkek göçmenin adını bilmediğini, sadece Senegalli olduğunu bildiğini belirtti. Luna RTVE'ye yaptığı açıklamada "Ağlıyordu, elimi uzattım ve bana sarıldı" dedi.

[#GraciasLuna]

Somos una organización en la que hay muchas Lunas,que ayudan a diario a personas como las que llegan a Ceuta.O a Arguineguín.O a Canarias.O que están en tu barrio

En todo el mundo,#EnTodasPartes#Humanidad #Voluntariado #Independencia #Neutralidad

????@BernatArmangue pic.twitter.com/wMOvJCVtEW — Cruz Roja Española (@CruzRojaEsp) May 19, 2021

Reyes'in aldığı nefret mesajları yanıtsız kalmadı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı fotoğrafa destek veren mesajlar attı. #GraciasLuna (#TeşekkürlerLuna) etiketiyle Twitter'da 50 binden fazla paylaşım yapıldı.

İspanyol Ekonomi Bakanı Nadia Calvino "Toplumumuzdaki en iyi değerleri temsil ettiğin için #GraciasLuna" mesajını paylaşırken, bir başka bakan fotoğrafın "umut ve dayanışma sembolü" olduğunu söyledi.