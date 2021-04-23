Sekreterin kalçasına dokunurken yakalandı!

Yaptığı bir yayın sonrası kamerayı kapatmayı unutan 75 yaşındaki Azerbaycan eski milletvekili Hüseynbala Miralamov, yaptığı hareket ile gündem oldu.

Kameranın açık olduğunu unutan Miralamov asistanının kalçasına dokunuyor. Bu durum karşısında tebessüm eden asistan, kameranın açık olduğunu fark edince şoke oluyor. Miralamov ise durumu fark edince hemen kamerayı kapatıyor.