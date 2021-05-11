Son Dakika
Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
22 yaşındaki hamile kadın Kristan Othersen, nişanlısı Kyle Johnson ile beraber Florida'da bulunan Cocoa Beach plajına fotoğraf çekimi için gitti. Plaj üzerinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçak bir süre alçak uçuş yaptıktan sonra poz veren hamile kadının bir kaç metre yakınında denize çakıldı.
Dünya 11.05.2021, 18:49
Hamileliğini ölümsüzleştirmek için sahilde fotoğraf çektirmek isteyen genç kadın, hafızasından silemeyeceği bir kazaya şahit oldu.
Anne, kızı ve nişanlısı ile kızının hamilelik fotoğraflarını çekmek için plaja gittiklerini, fotoğrafları çekmeye başladığı sırada bir anda uçağın denize doğru iniş yaptığını görünce kamerayı uçağa çevirdiğini ve yere çakıldığı anları çekmeyi başardığını söyledi.
Uçak denize çakıldıktan sonra plajda yüzenler pilota yardım etmek için uçağa doğru yüzdü.Pilot yara almadan kendi çabaları ile uçaktan çıkmayı başardı.
Motor arızası nedeniyle düşen uçağın 1942 yılında üretilip İkinci Dünya Savaşı'nda görev aldı.