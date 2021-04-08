Salgını yenen Wuhan, ‘normale’ dönüşünün birinci yılını kutluyor



Aynı yıl 26 Nisan günü, Wuhan’daki en son yatılı Covid-19 hastası, ilgili kriterleri karşılayarak taburcu edildi. İzleyen İşçi Günü tatilinde turistler tekrar alışveriş için sokaklara çıktı ve Wuhan’da yeniden canlılık görülmeye başlandı.



8 Temmuz günü, Wuhan’da yılda bir düzenlenen üniversiteye giriş sınavı tamamlandı. Sınava 50 binden fazla öğrenci katıldı. 1 Ekim’de başlayan 7 günlük Ulusal Bayram tatilinde Wuhan kenti, 19 milyona yakın turist ağırladı. Salgın döneminde hastane olarak değerlendirilen Wuhan Stadyumu’nda bir basketbol maçı gerçekleştirildi.





Geçen bir yılda “kahraman kent” olarak adlandırılan Wuhan, eski refahına yeniden kavuştu ve gelişimini sürdürüyor. Wuhan kentinin, salgının üstesinden gelerek 2020 yılında gerçekleştirdiği gayri safi yurt içi hasılası tekrar ülkenin ilk 10 arasına girdi. İşletmelerin özellikle KOBİ’lerin gelişmesini teşvik etmek için, Wuhan belediyesi kirayı azaltma veya muaf tutma, tüketim teşviki gibi politikalar uyguladı. Ayrıca Wuhan’ın bağlı olduğu Hubei eyaleti yönetimi, Hubei’ye indirimli seyahat programı hazırladı. Bu tedbirler sayesinde Wuhan’ın 2020 yılında ağırladığı turist sayısı ve gerçekleştirdiği turizm geliri 2019 yılının yüzde 80’inin üstüne çıktı. Bu yıl 20 büyük restoranın 11’i 2019 yılına göre yüzde 10 artış sağladı.



Kahvaltıda kente özgü acı makarna yemek, akşam geniş bir meydanda toplu dansa katılmak, boş zamanlarda park ve alışveriş merkezlerini gezmek… Kentteki sakinler artık normal yaşam düzenine göre yaşıyor ve çalışıyor.



3. Dünya Sağlık Exposu bugün Wuhan’da başlıyor. Sergi mekanı olan Wuhan Uluslararası Sergiler Merkezi’nde bu yıl 50 sergi düzenlenmesi bekleniyor.