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Saldırı endişesi korkutuyor! Ukrayna'dan kaçan kaçana...

Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi nefes tutarak izlerken her dakika yeni bir bilgi geliyor. İngiltere, ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan derhal çıkmaya çağırdı.

Dünya 13.02.2022, 21:51
Saldırı endişesi korkutuyor! Ukrayna'dan kaçan kaçana...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi tehdidinin "yakın" olduğunu ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltması için bunun haklı bir neden olduğunu söyledi. Blinken'in açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, en büyük düşmanın "panik" olduğunu belirterek sükûnet çağrısı yapmasının ardından geldi.

10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Rusya, Ukrayna sınırı yakınında 100 binden fazla asker bulunduruyor. Ancak Moskova, işgal planlarını yalanlıyor.

Kremlin'in üst düzey dış politika danışmanı Yuri Ushakov, "histeri zirveye ulaştı" diyerek ABD'nin saldırı uyarılarını reddetti.

BIDEN - PUTİN GÖRÜŞMESİ

Bölgedeki gerilimi azaltmak için yürütülen diplomasi girişimleri Cumartesi günü de devam etti. 

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesinin ağır sonuçlara yol açacağı konusunda uyardı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurmaya yönelik Batı'nın son diplomatik çabalarını Nazi Almanyası'na uygulanan yatıştırma politikalarına benzetti.

Wallace, Sunday Times gazetesine verdiği demeçte, Hitler'le yapılan ama İkinci Dünya Savaşı'nı engelleyemeyen Münih Anlaşması'na atıfta bulunarak "havada bir Münih kokusu var" dedi. (İngiltere, Fransa ve İtalya, Eylül 1938'de Hitler'le imzaladıkları anlaşma ile Almanya'nın Çekoslovakya'nın doğusundaki Südet bölgesini ilhak etmesine izin vermişlerdi.)

Wallace ayrıca saldırı olasılığının yüksek olduğunu ve "her an" gelebileceğini söyledi.

BÜYÜKELÇİLİKLER BOŞALTILIYOR

İngiltere, ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan derhal çıkmaya çağırdı. ABD'nin Cumartesi günü Kiev'deki büyükelçilik personelinin çoğunu tahliye etmesinin ardından Kanada ve Avustralya da büyükelçiliğini boşaltmaya başladı.

Her üç ülke de operasyonlarını Polonya sınırına yakın Lviv şehrine kaydırdı. İngiltere Büyükelçisi ise Ukrayna başkentinde çekirdek bir ekiple kalacağını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurmaya yönelik Batı'nın son diplomatik çabalarını Nazi Almanyası'na uygulanan yatıştırma politikalarına benzetti.

Wallace, Sunday Times gazetesine verdiği demeçte, Hitler'le yapılan ama İkinci Dünya Savaşı'nı engelleyemeyen Münih Anlaşması'na atıfta bulunarak "havada bir Münih kokusu var" dedi. (İngiltere, Fransa ve İtalya, Eylül 1938'de Hitler'le imzaladıkları anlaşma ile Almanya'nın Çekoslovakya'nın doğusundaki Südet bölgesini ilhak etmesine izin vermişlerdi.)

ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER’DEN PUTİN’E: DEMOKRASİNİN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMA

Almanya’da cumhurbaşkanlığında ikinci döneme seçilen Frank Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin’e seslenerek, “Demokrasinin gücünü hafife alma. Biz barışçı bir komşuluk istiyoruz, karşılıklı saygı istiyoruz. Ukrayna'nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım“ dedi.

Almanya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde federal kongrede bin 472 delegenin bin 45’inin desteğini alan 66 yaşındaki Frank Walter Steinmeier ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. İkinci dönemine seçilen Steinmeier yaptığı konuşmada, partiler üstü bir cumhurbaşkanı olmaya devam edeceği sözünü vererek, görevinin ülkede yaşayan herkese hizmet etmek olduğunu vurguladı. Konuşmasında demokrasi vurgusu da yapan Steinmeier, “Görevim süresince demokrasinin yanında olanın yanında olacağım, demokrasinin karşısında olanın da karşısında olacağım“ dedi.

Steinmeier, Kovid-19 politikasının radikal ve şiddetli muhalifleriyle mücadele edeceğinin altını çizerek, “Pandemi sıkıntısı içinde yara açanlar, nefret ve yalanlar saçanlar, 'korona diktatörlüğü' hikayeleri uyduran, polislere, hemşirelere, belediye başkanlarına karşı tehdit ve şiddetten dahi çekinmeyenlere şunu söylüyorum. Buradayım, kalıyorum” diye konuştu. Cumhurbaşkanı olarak tartışmaktan da çekinmeyeceğini dile getiren Steinmeier, “Federal Başkan olarak tartışmadan çekinmeyeceğim, demokrasinin tartışmaya ihtiyacı var. Ama kırmızı bir çizgi var ve kırmızı çizgimiz nefret ve şiddetten geçiyor. Bu ülkede bu kırmızı çizgiyi korumak zorundayız" ifadelerini kullandı. Demokrasinin önündeki zorlukların hafife alınmaması konusunda da uyarılarda bulunan Steinmeier, içerdeki ve dışarıdaki demokrasi muhaliflerinin pandemi sırasında kurumlar, özgür bilim ve özgür medya hakkında şüphe yaydığını belirtti.

 “Ukrayna'nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım“

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerginliğe de değinen Steinmeier, sadece Ukrayna'da değil, Doğu Avrupa'da yer alan pek çok ülkede korkunun arttığını dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Steinmeier, “Demokrasinin gücünü hafife alma. Biz barışçı bir komşuluk istiyoruz, karşılıklı saygı istiyoruz. Ukrayna'nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım“ dedi.

Avrupa'daki büyüyen savaş tehlikesi konusunda uyarıda bulunan ve Ukrayna çevresindeki gergin güvenlik durumundan Rusya'yı sorumlu tutan Steinmeier, "Doğu Avrupa'da bir askeri çatışmanın, bir savaşın ortasındayız ve bundan Rusya sorumludur" dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Rusya'nın asker konuşlandırmasını yanlış anlamak mümkün değil. Bu Ukrayna için bir tehdit. Ancak Ukrayna halkının korku ve tehdit olmadan yaşama, kendi kaderini tayin etme ve egemenlik hakkı var. Bunu yok etmeye çalışan herkese kararlılıkla cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'RİSK YÜKSEK, TEHDİT YAKIN'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, askeri harekat riskinin "yeterince yüksek ve tehdidin yeterince yakın" olduğunu ve tahliyenin "yapılması gereken ihtiyatlı şey" olduğunu söyledi. 

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Şu anda halkın en büyük düşmanı panik" diyerek sakin olma çağrısında bulunmuştu.

Zelenski, Batılı güçlerin yaklaşmakta olan bir istilaya dair kesin bir kanıtı varsa, henüz bunu görmediğini söyledi.

BBC muhabiri Zhanna Bezpiatchuk, Kiev'de veya Ukrayna'nın diğer büyük şehirlerinde panik belirtisi olmadığını söyledi. Ancak Ukraynalıların Rusya'dan gelen tehdidi giderek daha ciddiye almaya başladıklarını ve kendi acil durum önlemlerini aldıklarını da sözlerine ekledi.

Başkent belediye başkanlığı, önlem olarak Kiev'in üç milyon sakini için acil tahliye planı hazırladı.

Beyaz Saray, bir işgalin her an gerçekleşebileceği ve havadan bombalama ile başlayabileceği uyarısında bulundu.

RUSYA'DAN TATBİKAT

Rusya, Ukrayna'nın doğu sınırına asker göndermeye devam ederken, gerginlik de giderek tırmanıyor. 

Rusya, Karadeniz'de yıllardır en büyük deniz tatbikatlarını gerçekleştiriyor. Ukrayna ise Rusya'yı denize erişimini engellemekle suçluyor.

Kriz, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Kırım yarımadasını 2014'te ilhak etmesinin ardından başladı. Ukrayna ordusu o tarihten bu yana, Rusya sınırlarına yakın doğu bölgelerinde Rus yanlısı isyancılarla bir savaşa kilitlendi.

Kremlin, Rusya ile derin sosyal ve kültürel bağları olan eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Ukrayna'nın bir gün Batılı savunma ittifakı NATO'ya katılabileceğini kabul edemeyeceğini söylüyor ve bu ihtimalin dışlanmasını talep ediyor.

ABD, egemen bir ulus olarak Ukrayna'nın kendi güvenlik ittifaklarına karar vermekte özgür olması gerektiğini söyleyerek bunu reddetti.

#Ukrayna #Rusya
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