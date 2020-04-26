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SAĞLIK BAKANINI GÖREVDEN Mİ ALACAK?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanı Alex Azar'ı görevden alacağı konuşuluyor. Amerikalı medya kuruluşların haberlerine konuşan kaynaklar, Trump'ın kalem müdürünün bu kararı desteklediğini söyledi.

SAĞLIK BAKANINI GÖREVDEN Mİ ALACAK?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanı Alex Azar'ı görevden alacağı konuşuluyor. Amerikalı medya kuruluşların haberlerine konuşan kaynaklar, Trump'ın kalem müdürünün bu kararı desteklediğini söyledi.

26 Nisan 2020 Pazar 11:49
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SAĞLIK BAKANINI GÖREVDEN Mİ ALACAK?

Resmi verilere göre en çok koronavirüs vakasının ve ölümlerin görüldüğü ülke olan ABD’de salgının yavaşlamaması ve basında çıkan iddialar üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Sağlık Bakanı Alex M. Azar II’yi görevden almayı düşünüyor.

Resmi verilere göre 54 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ABD’de, yönetiminin Kovid-19’a karşı yavaş hareket ettiğine ve yönetim içerisinde sorunlar yaşandığına dair haberlerin yayılması üzerine Trump’ın böyle bir karar almaya yaklaştığı belirtildi.

New York Times’a konuşan iki kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, bu gelişmelerin ardından Trump’ın görevden alma işlemini başlatabileceğini söyledi. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump’ın yeni kalem müdürü Mark Meadows’un Azar’ın görevden alınmasını desteklediği ve koronavirüs krizi sakinleşince görevden alınacağını söyledi.

Geçen hafta içerisinde Politico ve Wall Street Journal’da yer alan haberlerde Trump’ın öfkelendiği belirtildi. New York Times’a konuşan kaynaklar ise henüz net bir kararın alınmadığını belirtirken Sağlık Bakanı Azar’ın yerine ise Sağlık Bakımı ve Sağlık Yardımı Merkezleri Yöneticisi Seema Verma ile Beyaz Saray’ın oluşturduğu Koronavirüs ile Mücadele Gücü’nün kilit ismi Dr. Deborah Birx’ün isimlerinin konuşulduğunu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle geçen haftalarda Washington Post ve New York Times’taki haberlerden rahatsızlık duyduğu belirtilerek, “Trump bu yayınları ve haberleri yakından takip ediyor ve Azar’ın kendisini iyiymiş gibi göstermesinden rahatsız. Azar’ın kendisini saygın göstermeye çalıştığını düşünüyor” ifadeleri kullanıldı.

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