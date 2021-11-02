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S-400 sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarmış!

ABD Senatosuna, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu üyesi ülkeleri Avusturalya, Japonya ve Hindistan'ın Çin ve Rusya ile yaptığı savunma anlaşmalarından dolayı CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması için yasa tasarısı sunuldu.

Dünya 02.11.2021, 23:21
S-400 sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarmış!

ABD Senatörlerinden Cumhuriyetçi Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall, Hindistan'ın S-400 alımıyla gündeme gelen CAATSA yaptırımlarına karşı önlem almak üzere "İttifakları ve Liderliği Zedeleyen Beklenmedik Sonuçların Dolaylı Yollarla Azaltılması (CRUCIAL) Yasası" başlıklı tasarı sundu.

"ÇİN'E KARŞI OLUŞTURULAN BİRLİĞİ ZEDELEYEBİLİR"
Üç senatörün ofislerinden yapılan ortak açıklamada, CAATSA'nın Çin'e karşı oluşturulan birliği zedeleyeceği gerekçesiyle CRUCIAL Yasa Tasarısını sundukları kaydedildi. Açıklamada, "CRUCIAL Yasası, Başkanın, Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Hint-Pasifik'teki en yakın bölgesel müttefiklerimize karşı yaptırımlar uygulamasını engelleyecektir." ifadesi kullanıldı.

"HİNDİSTAN SÖMÜRÜYE DİRENDİ"
Tasarının tanıtımına ilişkin açıklamada, Cruz'un şu ifadelerine yer verildi:

"Hindistan, (eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi döneminde Çin'e karşı birleşen güvenlik mimarisinin kritik bir parçası. Çin'in saldırgan davranışlarına karşı koymak için Asya ve ötesinde kabiliyetli ortaklar gerekiyor ve ABD-Hindistan ilişkisi bu konuda çok taraflı çabalarımızın temel taşı haline geldi. Çin küresel egemenliğini genişletmeye çalışırken, Hindistan sömürüye direndi, savunma kabiliyetleri ve ekonomisi için başka arayışlara girdi. Şimdi, Başkan Joe Biden'ın Rusya'yı caydırmayı amaçlayan bu yaptırımlarının uygulanması tüm bu ilerlemeyi geri almak olur. Bunu yapmak, Çin'in saldırganlığına karşı savaşmak ve Hindistan'ı Rusya'ya bağımlı olmaya zorlamak gibi ortak güvenlik hedeflerimizi baltalamaktan başka bir işe yaramaz."

TASARI 10 YIL BOYUNCA MUAFİYET GETİRİYOR
Konuya ilişkin açıklama yapan Senatör Young da CAATSA geçtiği dönemde QUAD'ın gündemde olmadığını Hindistan'a yaptırım uygulamanın QUAD birliğine zarar vereceğini belirtti. Tasarı, yasalaştıktan sonra QUAD ülkelerinin 10 yıl boyunca CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını ön görüyor.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM, HİNDİSTAN'A MUAFİYET
ABD, S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye CAATSA yaptırımları uygulamıştı. Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisi "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle yaptırım listesine alınmıştı. Ayrıca Türkiye F-35 savaş uçağı programından da çıkarılmıştı. Türkiye, çıkarıldığı F-35 programından dolayı ödediği 1.4 milyara karşılık F-16 savaş uçağı almak istiyor. ABD Kongresi de S-400'ü bahane ederek Türkiye'ye bu satışın yapılmasına karşı çıkıyor. Türkiye ile böyle bir süreç yaşanırken ABD Kongresi'nin, Hindistan'ın Rusya ile S-400 anlaşması yapmak üzere olduğu bir dönemde böyle bir adımı atması dikkati çekti.

SON KARAR BİDEN'IN
Joe Biden yönetiminin, Rusya'dan S-400 satın almaları nedeniyle Hindistan'a ABD yaptırımları uygulayıp uygulamamaya yakında karar vermesi bekleniyor. Tasarının yasalaşması için Kongrenin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisinden geçmesi ve Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

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