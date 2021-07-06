banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...
Piyasalarda son durum ne!
Piyasalarda son durum ne!
Yağış trafiği kilitledi, yüzde 69'a çıktı
Yağış trafiği kilitledi, yüzde 69'a çıktı
Soylu'dan Cumhuriyet'e 1 Milyon Liralık tazminat davası!
Soylu'dan Cumhuriyet'e 1 Milyon Liralık tazminat davası!

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi

Rus haber ajanslarının Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.

Dünya 06.07.2021, 09:16
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi

Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Yorumlar (0)
21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur