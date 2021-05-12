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Rusya’dan Filistin açıklaması: İsrail’in işgali hukuka aykırı

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu tür eylemler, uluslararası hukuka aykırı ve Filistin ile İsrail devletlerinin 1967 sınırlarına göre kurulması çerçevesinde meselenin barış yoluyla çözülmesini engelliyor." İfadelerine yer verildi.

Dünya 12.05.2021, 01:05
Rusya’dan Filistin açıklaması: İsrail’in işgali hukuka aykırı

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaptığı saldırıyı sert şekilde kınadı.Bakanlık’tan yapılan açıklamada, İsrail’in Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki eylemlerinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buradaki sivil halka yönelik saldırıları sert şekilde kınıyoruz. Tüm tarafları şiddetin tırmanışına yol açan herhangi bir adımdan kaçınmaya çağırıyoruz. Rusya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararlarında yer alan ilkeli ve tutarlı pozisyonunu doğruluyoruz. Buna göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından yerleşimlerin oluşturulması ve burada bulunan arazi ve mülklerin kamulaştırılmasının yasal dayanağı yok. Bu tür eylemler, uluslararası hukuka aykırı ve Filistin ile İsrail devletlerinin 1967 sınırlarına göre kurulması çerçevesinde meselenin barış yoluyla çözülmesini engelliyor."

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