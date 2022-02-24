Rusya Ukrayna'ya nasıl girdi? İşte saat saat yaşananlar...

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde de art arda patlamalar yaşandı. Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde ise savaş jetlerinin sesi duyuluyor. Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

12:58: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar konuşuyor: Onlarca kayıp haberleri geliyor



Bodnar: Yaptırımlar hemen uygulanmalı

12:44: Ukrayna: 40'tan fazla askerimiz öldü

12:29: Zelenskiy dünyaya seslendi: Düşman ağır zaiyata uğratıldı. Ukrayna havadan saldırı altında. Ve ulusal birliğimiz bizim en güçlü desteği. Şuna inanıyorum ki bu tek destek değil. Savunma silahları kullanıyoruz. Topraklarımızı korumak için değerli. Askeri tecrübesi olan herkesin savunma kuvvetlerine destek vermeye davet ediyorum. Kan bağışına ihtiyacımız var. Gelin kan verin. Bu zor koşullarda her bir iş insanı geleceğimize karar vermek zorunda. Herkese ihtiyacımız var.

Bu sabah tarihe geçti ama farklı bir şekilde geçti. Rusya ile diplomatik bağlar koptu. Ukrayna özgürlüğünden taviz vermeyecek.

12:20: Ukrayna Büyükelçiliği, 24 Şubat'ta 13:00-15:00 (Ankara saati) saatler arasında Twitter üzerinden #StopRussianAggression ve #RussiaInvadedUkraine hashtag'lerini kullanarak dünyaya Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırganlığına tepki vermeye çağırdı.

12:09: Rusya, Kiev'in Minsk'teki müzakere masasına oturması ve taviz vermeyi kabul etmesi halinde Ukrayna'nın tam ölçekli işgalinin önlenebileceğini söyledi.

11.58: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

11:57: Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, “50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6’ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi” ifadeleri kullanıldı.

11.50: Ukrayna askeri yetkilileri: 50 Rus askeri öldürüldü, ülkenin doğusunda 6 Rus uçağı imha edildi.

11.48: Ukrayna lideri Zelenskiy, orduya ‘En büyük zararı işgalcilere verin’ çağrısında bulunduğu aktarıldı

11.36: Ukrayna'nın ardından Litvanya ve Moldova da olağanüstü hal ilan etti.

11.20: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyonun ardından kameraların karşısına geçen AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den ilk resmi açıklama geldi.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra en karalık günün yaşandığını belirten Borrell, krizi Vladimir Putin’in başlattığını ve saldırıların bir an önce son vermesi çağrısında bulundu.

Borrell, “Avrupa Birliği şimdiye kadarki en güçlü ve en sert yaptırım paketini hazırlıyor. Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız” dedi.

11.17: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar açıklama yapıyor.

Bodnar: Savunma Sistemlerimiz çalışıyor

Bodnar: Bugünü unutmayın, 24 Şubat'ta artık dünya değişti, şu an bir savaşın içindeyiz...

11.13: Ukrayna Rus saldırısında 8 ölü, 9 yaralı olduğunu duyurdu

11:00: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, halkı bilgilendirmek adına her saat başı video paylaşımı yapmaya başlayacağını açıkladı.

UKRAYNA'DAN 'PUTİN'İ DURDURUN' ÇAĞRISI

11.02: Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. Suçu olmayan Ukraynalı kadınlar çocuklar ve yaşlı insanlar ölür. Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Putin’i hiçbir ekonomik yaptırım durdurmayacak. Putin'i siz durdurun. Nasıl yapacaksınız ? Susmayın, tanıdıklarınızı arayın ve savaşa karşı olduğunuzu söyleyin. Sosyal medyada savaş karşıtı olduğunuzu ifade eden videolar yayınlayın. Rus elitler, sanatçılar, ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya’nın düşmanı da değildir. Bize rahat barış içinde yaşama imkanı verin. Putin’i durdurun" dedi.

10:48: Ukrayna ordusu Donbas bölgesinde yerleşen Shastye kasabasını geri aldı. 50 düşman askeri öldürüldü, teçhizatları da yok edildi.

10.30: Ukrayna, ölü sayısının 8'e yükseldiğini belirtti.

10.19: Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti. Ukrayna'ya giden sivil uçaklar güvenli bölgelere yönlendirildi.

10.18: Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

10:17: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vaysl Bodnar: "Şu an önemli olan Ukrayna'ya gösterilecek destek. Buradan Türk yönetimine sesleniyorum Ukrayna’ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı’nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz. Savunma silahlarının temin edilerek bize verilecek destek de önemli."

10:10: Ukrayna’nın güneyindeki Oçakov (Özi) kentinde yer alan limanda yangın başladı.

10:08: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’den dünya liderlerine çağrı: Putin devletimizi yıkmak istiyor, yaptırım uygulayın.

10:03: Ukrayna Savunma Bakanlığı: 2 tank ve Rusya Federasyonu'nun birkaç kamyonu imha edildi.

10:01: Ukrayna Ulusal Polisi, Rus birliklerinin Chernihiv ve Kharkiv bölgelerine giriş yaptığını bildirdi.

09:48: Ukrayna'nın Uman şehri bölgesindeki saldırıda 1 kişi öldü.

09:43: Ukrayna'dan açıklama: Kiev bölgesindeki bombardımanda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

09.10: Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın '5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürüldü' açıklaması, Rusya tarafından yalanlandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi" denildi.

09:35: AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın askeri müdahalesi hakkında ortak açıklama yayımladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "eşi görülmemiş saldırganlığı"nın en kuvvetli şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Rusya'ya, derhal saldırganlığı durdurması ve askerlerini çekmesi çağrısı yapıldı.

09:34: Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

09:34: Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat'tan, 2 Mart'a kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol havaalanlarının uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

09.10: Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın '5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürüldü' açıklaması, Rusya tarafından yalanlandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi" denildi.

09:25: Ukrayna Polisi, Rusya'nın Luhanks'ta iki köyü ele geçirdiğini açıkladı.

09.10: Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın '5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürüldü' açıklaması, Rusya tarafından yalanlandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi" denildi.

09:00: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." dedi.

08:52: Ukrayna ordusu: Hava savunma sistemimiz bir Rus uçağını düşürdü.

08:30: Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı.

08:25: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı.

08:09: Fransa vatandaşlarından Ukrayna'dan 'derhal' çıkmalarını istedi

08:07: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08:03: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

ZELENSKİY: KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ, SALDIRMAYACAĞIZ

07:56: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.

07.10: Ukrayna tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı.

07.08: BM Genel Sekreteri, 'Mevcut şartlarda çağrımı değiştiriyorum Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar. Bu savaş acilen durmalı hemen' dedi.

07.02: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna kentlerine saldırılar sürüyor' dedi.

07.01: Rusya BM Büyükelçisi Vassily Nebizia 'Savaş suçları için araf yoktur direkt cehenneme giderler. Burada Ukrayna halkına karşı saldırmıyoruz, Kiev'deki cunta rejimine karşıyız biz' dedi.

06.58: Rusya'nın bölgede başlattığı operasyonu 'pervasız ve sebepsiz saldırı' olarak tanımlayan NATO, Rusya'yı kınadı.

06.53: ABD'nin BM Temsilcisi, 'Putin bu konseyin sorumlulukları ile alay etti bu bir acil durumdur hemen harekete geçmemiz gerekiyor' dedi.

'Müttefiklerimiz ile buna karşılık vereceğiz' diyen temsilci bunun etkili bir karşılık olacağını belirtti ve 'Tüm dünya Rusya'ya hesap soracak' dedi.



06.34: Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.

Her iki şehirdeki AFP muhabirleri güçlü patlamalar duydu ve Mariupol'da, cephe hattına ve Rusya sınırına yakın, sakinler şehrin doğu banliyölerinde topçu sesleri duyduklarını bildirdi.

06.29: ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçlar konusunda bugün Amerikalılara sesleneceğim. Rusya'nın eylemlerine güçlü ve birlikte yanıt vermeyi sağlamak için NATO ve müttefiklerimiz ile koordinasyon içindeyiz. Dünyanın duaları Ukrayna ile birlikte' dedi.

06.00: Rusya-Ukrayna krizinde Son Dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri Operasyon kararı aldı.

TSİ sabah 6'da konuşan Putin, 'askeri operasyon kararı aldım' dedi ve müdahale eden herkese karşı misilleme sözü verdi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'nca Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğu belirtilerek, ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı duyuruldu