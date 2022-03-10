Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, toplantının ardından açıklama yapıyor:

En azından diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım. Bildiğiniz gibi havadan bombalamalar gerçekleşiyor. Ben buraya insanı bir amaçla geldim. Tahliyeler konusunda Lavrov taahhüt vermedi. Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Amacımız çözüm sağlayabilmek. Ben yine bu formatta görüşme için hazır olacağım, eğer bir ilerleme kaydedebilirsek.

"SAVAŞI DURDURAMIYORUZ"

Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız.

"ATEŞKESTE İLERLEME YOK"

İki Dışişleri Bakanı bir araya gelince tanım gereği barış, güvenlik konularını ele almaları gerekiyor. 24 saatlik ateşkes konusunda anlaşmamız için çaba gösterildi. Ateşkes konusunda ilerleme gösteremedik.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları ise şöyle:

Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Putin'in de yaptığı telefon görüşmesinde bu karar alınmıştı. Biz her türlü temastan yanayız. Bugünkü Ukrayna krizinin temelinde yatan sorunların çözümü için her türlü çabayı destekleriz.

"MÜZAKERELERİN EYRİNİ ALACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Aslında bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir. Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere sapması için kullanılmamasını istiyoruz. Bugünkü görüşmemizde şu anlaşıldı: Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur.

"İNSANİ KORİDOR ÖNERİMİZİ TEKRARLADIK"

Biz aynı zamanda Rusya tarafının günlük olarak insani koridor açılması konusundaki önerisini tekrarladık. Bu önerimiz hala geçerli. Tüm tarafların, AB'nin görüşlerinin de ele alınarak Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.