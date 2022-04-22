Rusya- Ukrayna savaşında ikinci aşamaya geçildi! Hedef Donbas'ı almak...

Rusya, Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırılarında yeni bir boyuta geçti.

Ordunun Kiev çevresinden çekilmesiyle ortaya çıkan sivil katliamları müzakere sürecini ve barış umutlarını azaltırken; Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde 'ikinci aşama' açıklaması geldi.

Bakan Sergey Lavrov; askeri operasyonun devam edeceğini, operasyonun bir sonraki safhasının şimdi başladığını söyledi.

Mariupol düştü, sıra Donbas ve ülke güneyinde

Bunun üzerine dün en riskli bölgelerden biri olan Mariupol'de Rus ordusu tarafından kontrol sağlandı.

Bugün ise operasyonla ilgili yeni bir açıklama yapılarak "Donbas ve Ukrayna'nın güneyini tamamen kontrol etmeyi planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. (ensonhaber)