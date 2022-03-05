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Rusya: Ukrayna ile Türkiye'de buluşma teklifi iyi fikir"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov yaptığı açıklamada "Ukrayna ile Türkiye'de buluşma teklifi iyi fikir" ifadelerini kullandı.

Dünya 05.03.2022, 09:38
Rusya: Ukrayna ile Türkiye'de buluşma teklifi iyi fikir"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.

 "BİR ARAYA GETİRMEK İSTERİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu zemin uygun bir format olabilir hatta savaşın başlamasından önce her iki Dışişleri Bakanını da Antalya’da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Tabi savaştan önce ikili konular mı görüşülecek, bölgesel yani şu andaki kriz mi? O zaman savaş daha başlamamıştı. O konuda farklı görüşler var detaylara girmek istemiyorum ama planlamıştık. İşin doğrusu şimdi Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum. Ama hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hem de Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Bakan Yardımcısı Cabbarova, Antalya Diplomasi Forumuna katılımları teyit etmiş. Rusya tarafından da Sergey Lavrov bu katılımı teyit etti. Hatta uzun zaman önce bir daha yaklaşık iki ay öncesinde bu mesajda Türkiye İran ve Rusya federasyonu olarak bir ASTANA Dışişleri Bakanları toplantısında da planlamıştık. O da hala geçerli. Sergey Lavrov da dün kendisiyle yine mevcut durumu konuştum. Sürekli temas halinde oluyoruz sadece telefon görüşmeleri değil mesajlarda da iletişim kuruyoruz. Antalya’ya geleceğini bir kere daha teyit etti. Umarım bu şartlarda gelir ve ateşkes olur. Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz" demişti.

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