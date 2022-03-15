Rusya toplamda 6 bin 400 yaptırımla karşı karşıya geldi!

Rusya 22 Şubat'tan itibaren 3 bin 646 yeni yaptırıma maruz kaldı. Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı 6 bin 400'e yükseldi.

Rusya, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bırakmıştı.

Listede Myanmar ve Küba da var

Dünyada en çok yaptırımın uygulandığı 7 ülkeden oluşan listede 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da yer alıyor.

En çok yaptırım AB'den

22 Şubat'tan itibaren Rusya'ya yönelik en çok yaptırım kararı alan ülke, 678 yaptırımla Avrupa Birliği (AB) oldu. AB'yi, 572 yaptırımla Fransa, 568 yaptırımla İsviçre, 511 yaptırımla Kanada ve 464 yaptırımla Avustralya takip etti.

ABD'den 278 yaptırım

ABD 22 Şubat'tan itibaren Rusya'ya yönelik 278 yaptırım kararı aldı.

Söz konusu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik yaptırımların 3 bin 257'si bireylere uygulanırken, 379'u kuruluşları, 7'si gemileri ve 3'ü uçakları hedef aldı. (finansgundem)